Fortnite confirmó cómo es su colaboración con South Park: skins, objetos y mapa

Epic Games confirmó de manera oficial una de las colaboraciones más esperadas por la comunidad gamer: Fortnite se une con South Park en un crossover que ya genera enorme expectativa entre los jugadores del battle royale. Tras varios días de rumores y la filtración de un supuesto tráiler, la desarrolladora reveló las primeras skins de South Park en Fortnite, marcando un nuevo hito en su estrategia de alianzas con franquicias de la cultura pop.

El anuncio llegó a través de un breve clip publicado en redes sociales, suficiente para encender el hype. Allí se pueden ver a los personajes de South Park adaptados al estilo visual de Fortnite, confirmando la llegada de varios protagonistas icónicos con un diseño tipo mecha, similar al visto anteriormente en la colaboración con Los Simpson.

South Park en Fortnite: skins, objetos y mapa

Epic Games confirmó la llegada de varios personajes icónicos de la serie animada, que estarán disponibles como aspectos dentro del juego: Stan Marsh, Kyle Broflovski, Kenny McCormick, Eric Cartman y Butters Stotch. Todos usan trajes tipo mecha, una decisión estética similar a la utilizada anteriormente con Bart y Lisa Simpson en su respectiva colaboración.

Más allá de las skins, una versión filtrada del tráiler permitió conocer algunos de los objetos que formarán parte del evento. Entre los más destacados aparecen la caja de Cheesy Poofs y la mítica Vara de la Verdad, dos elementos emblemáticos del universo creado por Trey Parker y Matt Stone. Todo indica que estos ítems funcionarán como consumibles o armas especiales, aunque Epic Games aún no confirmó sus mecánicas.

Otro de los grandes atractivos del crossover es la incorporación de Cartmanland, una reinterpretación del parque Wonkeenland que se integraría como una nueva área del mapa del Battle Royale del Capítulo 7. El escenario habría sido rediseñado para encajar con el humor ácido y la estética característica de la serie.

Towelie y posibles mecánicas inéditas

La colaboración también sumará a Towelie como acompañante tipo mascota, uno de los personajes más queridos por los fans. En el cierre del tráiler filtrado se observa el uso de la Vara de la Verdad para lanzar un rayo, lo que sugiere posibles efectos especiales sobre la tormenta, aunque por ahora no hay confirmación oficial.

Con este nuevo crossover entre Fortnite y South Park, Epic Games continúa ampliando su universo de colaboraciones y consolida al battle royale como uno de los espacios más ambiciosos de la cultura pop y los videojuegos.