Epic Games regala We Were Here Together solo por un día: cómo descargarlo gratis

Conseguir el juego es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

Si sos usuario de Epic Games Store no podés perderte esta oportunidad: hasta el sábado 27 de diciembre de 2025 a las 13 tenés un regalo imperdible para sumar a tu biblioteca. Es que la plataforma regala un título que podés descargar y guardar para siempre, sin necesidad de pagar ni suscripción especial.

En caso de que seas de esos gamers que le copan los juegos de rompecabezas cooperativos y querés algo distinto para jugar con un amigo, We Were Here Together es uno de esos títulos ideales para estas fiestas. Se trata de una aventura en primera persona donde la comunicación lo es todo: vos y tu compañero están separados en paisajes helados y espacios misteriosos, y sólo con walkie-talkies y mucha coordinación podrán avanzar resolviendo puzles y descifrando secretos.

¿De qué se trata el juego?

La premisa de We Were Here Together es tan simple como atrapante: una expedición en la Antártida sale mal y tus compañeros están en problemas. Vos y otro jugador quedan atrás y deben colaborar para encontrar pistas, resolver acertijos y escapar de lugares tan variados como valles helados y un castillo antiguo. El juego potencia la comunicación: cada uno ve cosas distintas y sólo hablando entre ustedes van a poder avanzar.

El foco no está en la acción frenética sino en la cooperación y la lógica, ideal para jugar con un amigo que esté dispuesto a hablar por micrófono y pensar en equipo.

El foco no está en la acción frenética sino en la cooperación y la lógica.

Cómo descargar gratis We Were Here Together en Epic Games Store

Si querés aprovechar que el juego está sin costo por tiempo limitado, seguí estos pasos:

Creá o iniciá sesión en tu cuenta de Epic Games desde el launcher o el navegador. Buscá “We Were Here Together” en la Epic Games Store. Ingresá a la página del juego y fijate que muestre “Gratis” (100 % off) como precio. Agregalo a tu biblioteca: hace clic en “Obtener” y completá la “compra” gratuita. Una vez en tu biblioteca, descargalo e instalalo cuando quieras desde el launcher de Epic.

Tips rápidos

Necesitás micrófono y conexión a Internet porque no se puede jugar solo ni sin voz.

Si lo reclamás antes de que termine la oferta (hasta 27/12/2025, horario de promo), lo vas a tener para siempre aunque baje de precio después.

En un año con muchas promos de juegos gratis, We Were Here Together destaca por ofrecer una experiencia única de cooperación y comunicación que no se vive en tantos otros títulos. Si tenés con quién jugar, vale la pena darle una chance ahora que está de regalo.