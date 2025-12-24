Epic Games regala un juego por día en Navidad: cómo conseguirlo gratis

Conseguir los juegos es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

En plena Nochebuena, Epic Games Store continúa con sus regalos de Navidad, una campaña en la que los usuarios tienen 24 horas cada día descargar un título sin coste alguno. De esta forma, la tienda digital de los creadores de Fortnite ofrece un gran número de juegos gratis en poco tiempo, llevando ya un total de seis regalos.

Para el día de hoy se reveló que el nuevo título gratuito es The Callisto Protocol, el cual ya se encuentra disponible para reclamar en la tienda y lo seguirá estando hasta mañana jueves, 25 de diciembre, a las 13:00, momento en el que se ofrecerá el ya noveno juego gratis. Por suerte, una vez se suma cualquier título a la cuenta registrada, este pertenece al jugador para siempre, por lo que se puede disfrutar para siempre.

De qué se trata el juego

The Callisto Protocol es un juego narrativo de terror y supervivencia en tercera persona ambientado en un futuro distópico, concretamente en el año 2320. Encarnás a Jacob Lee, un preso que queda atrapado en la prisión de máxima seguridad Black Iron en la luna de Júpiter, Calisto. Pero lo que parecía una condena más se convierte en una pesadilla cuando los reclusos empiezan a transformarse en criaturas grotescas y peligrosas, y vos tenés que usar todo tu ingenio y recursos para sobrevivir, luchar y revelar los secretos ocultos de ese lugar infernal.

La propuesta mezcla combate cuerpo a cuerpo y a distancia, gestión de recursos escasos y una atmósfera opresiva que busca mantenerte siempre en tensión, con escenarios inquietantes y una narrativa que explora la desesperación y la lucha por la vida.

El juego es gratis hasta el jueves 25 de diciembre.

Cómo descargarlo gratis paso a paso

Creá o iniciá sesión en tu cuenta de Epic Games

Si todavía no tenés una, registrate gratuitamente en la Epic Games Store desde el launcher de PC o su sitio web. Entrá a la sección de juegos gratis

En el launcher o en la web, buscá la pestaña “Free Games” / “Juegos gratis”. Encontrá el tile de The Callisto Protocol

Debería aparecer entre los títulos del día; hacé clic sobre él. Presioná “Obtener / Claim Free”

Esto lo agrega a tu biblioteca para siempre (si lo reclamás antes de que termine la oferta). Descargalo desde tu biblioteca

Una vez agregado, vas a poder descargarlo e instalarlo desde el launcher cuando quieras.

Consejos rápidos para los lectores