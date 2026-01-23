Cuánto sale Xbox Game Pass en Argentina 2026 y qué incluye cada plan

Xbox Game Pass ofrece opciones para distintos tipos de jugadores.

Xbox Game Pass sigue siendo uno de los servicios de suscripción más importantes para gamers, y en el último tiempo Microsoft reorganizó y actualizó sus planes, tanto en nombres como en costos y beneficios. En Argentina, los tres niveles principales —Essential, Premium y Ultimate— tienen precios mensuales claramente diferenciados, y además existe una suscripción específica para PC.

Como siempre, estos planes permiten acceder a una biblioteca de juegos que se renueva periódicamente, jugar online y —según el nivel— obtener títulos desde el día de su lanzamiento, así como beneficios adicionales como EA Play o Ubisoft+ Classics.

Precios y beneficios de cada plan

Según los datos oficiales de Xbox para el mercado argentino, estos son los planes y precios mensuales vigentes:

Xbox Game Pass Essential – ARS 8.999/mes

Acceso a más de 50 juegos, juego en línea en consola y streaming básico.

Xbox Game Pass Premium – ARS 11.999/mes

Biblioteca ampliada (más de 200 juegos), streaming optimizado y títulos de Xbox disponibles dentro del primer año.

Xbox Game Pass Ultimate – ARS 24.999/mes

Incluye todos los beneficios de los otros planes más más de 400 juegos, lanzamientos día 1 de grandes títulos, EA Play, Ubisoft+ Classics y Fortnite Crew.

PC Game Pass – ARS 14.999/mes (suscripción separada)

Diseñado para jugadores en PC, con cientos de títulos y acceso a lanzamientos incluidos en Ubisoft+ y EA Play.

Los precios finales en tu tarjeta pueden variar por impuestos y cargos bancarios, que no siempre están incluidos en lo que ves en pantalla.

Qué incluye cada nivel de Xbox Game Pass

Essential : más de 50 juegos compatibles con PC y Xbox, multijugador online, recompensas, nube básica, online asegurado en consola y beneficios en League of Legends y Call of Duty: Warzone.

Premium : más de 200 juegos compatibles con PC y Xbox, lanzamientos del primer año, nube optimizada, tiempos de carga más cortos vía streaming, online asegurado en consola, recompensas x2, hasta 5% de reembolso en compras y los beneficios del otro plan ( 12.000 pesos más impuestos ).

Ultimate : más de 400 juegos para PC y Xbox, estrenos propios y de terceros desde el día 1, catálogo de EA Play y Ubisoft+ Classics, nube en máxima calidad, hasta 20% de descuento en títulos seleccionados y recompensas x4, más todos los beneficios de los dos planes anteriores ( 25.000 pesos más impuestos ).

PC Game Pass: cientos de juegos para PC, títulos nuevos desde el mismo día de su lanzamiento -incluidos los nuevos juegos publicados por Xbox y los juegos de terceros- y beneficios para juegos como League of Legends y Call of Duty: Warzone

Incluye EA Play

Podés acceder a una enorme biblioteca de juegos y a beneficios adicionales.

En definitiva, Xbox Game Pass ofrece opciones para distintos tipos de jugadores: desde quienes buscan lo básico (Essential), pasando por quienes quieren una biblioteca más amplia (Premium) hasta quienes quieren lo más completo con estrenos incluidos (Ultimate). La opción de PC Game Pass es ideal si jugás principalmente en computadora.

Si te interesa probar antes de comprometerte, Xbox suele ofrecer períodos promocionales o el primer mes a precio especial, así que siempre vale la pena revisar la web oficial para ver si hay ofertas vigentes.