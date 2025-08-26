Fiscalía francesa abre investigación sobre plataforma Kick tras muerte transmitida en vivo

Ilustración fotográfica con el logo de la plataforma Kick y la imagen de Raphael Graven, fallecido tras días de abusos en vivo.

La fiscalía francesa abrió una investigación sobre la plataforma de vídeo Kick, de propiedad australiana, tras la muerte en Internet de una persona que soportó días de abusos en vivo.

La fiscalía de París informó de la apertura de una investigación preliminar sobre Kick después de que Raphael Graven, de 46 años, conocido en Internet como Jean Pormanove, murió durante un maratón de transmisiones en vivo en la plataforma que incluyó días de violencia y humillaciones.

La semana pasada, la fiscalía ordenó una autopsia y abrió una investigación sobre la muerte del hombre en la localidad de Contes, cerca de Niza, en el sur de Francia.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Kick Francais dijo que cooperará plenamente con las investigaciones. Kick no respondió de inmediato a un pedido de comentarios sobre la declaración del martes de la fiscalía.

Los fiscales dijeron que examinarán si Kick prestó a sabiendas servicios ilegales, en particular difundiendo videos de ataques deliberados, y si Kick cumplió la normativa europea sobre servicios digitales, en particular la obligación de informar a las autoridades de cualquier riesgo para la vida o la seguridad personal.

Una ley de junio de 2025 tipifica como delito en Francia el hecho de ofrecer una plataforma en línea ilícita. El delito conlleva una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de 1 millón de euros cuando lo comete una banda organizada, según el comunicado.

Una investigación separada sobre las circunstancias de la muerte, en particular sobre el cargo de violencia intencionada agravada, seguirá en manos del fiscal de Niza.

El regulador francés de la comunicación digital, Arcom, también está investigando el caso y el gobierno afirmó que endurecerá la normativa si es necesario.

Con información de Reuters