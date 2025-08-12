Conmebol lanza sistema para detectar abuso en línea contra jugadores y clubes

Foto de archivo del logo de la Conmebol en su sede en Luque, Paraguay

La Conmebol anunció el martes que implementará un sistema para detectar casos de racismo, discurso de odio y abusos en las redes sociales dirigido a jugadores, árbitros, clubes y otros actores del fútbol, con el objetivo de tomar medidas contra los autores.

La medida se utilizará a partir de los octavos de final de las copas Libertadores y Sudamericana, los principales torneos organizados por el ente rector del fútbol del continente, que comienzan el martes.

El organismo dijo que el sistema, implementado en alianza con Signify Group, permitirá "identificar amenazas en tiempo real, disuadir comportamientos abusivos y tomar acciones concretas contra los responsables", según un comunicado oficial.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Durante los días de partido, estará activo en múltiples plataformas digitales, con foco en cuentas oficiales, jugadores, jugadoras, árbitros y clubes" y funcionará mediante inteligencia artificial y análisis humano, agregó la nota.

Las medidas contra los autores pueden incluir la suspensión de cuentas, restricciones de acceso a los estadios y denuncias a las autoridades pertinentes, añadió la Conmebol.

Con información de Reuters