Pekín abandona la investigación sobre Google y se centra en Nvidia en las negociaciones con EEUU

FOTO DE ARCHIVO. Un logotipo de Google se ve en un centro de investigación de la compañía en Mountain View, California, EEUU

China va a poner fin a una investigación antimonopolio sobre Google, al tiempo que se intensifican las conversaciones comerciales entre Pekín y Washington sobre TikTok y Nvidia en un contexto de crecientes tensiones entre ambos países, informó el jueves el Financial Times.

La medida señala un cambio táctico por parte de Pekín, redirigiendo el enfoque regulador a Nvidia como palanca en las conversaciones comerciales entre EEUU y China y enviando un mensaje de flexibilidad a Washington al poner fin a la investigación sobre Google, dijo el periódico.

La Administración Estatal para la Regulación del Mercado de China, que abrió la investigación contra Google en febrero, ha decidido abandonarla, según el informe, que cita a dos personas informadas de la decisión.

Google no quiso hacer comentarios al Financial Times. La empresa, la Administración Estatal para la Regulación del Mercado y el Consejo de Estado de China no respondieron de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

El regulador había dicho anteriormente que Google era sospechoso de violar la ley antimonopolio del país, sin proporcionar más detalles sobre la investigación o sobre lo que supuestamente había hecho Google para infringir la ley.

Google no ha recibido notificación formal de la decisión de abandonar la investigación, según el artículo del Financial Times.

Esta semana, China acusó a Nvidia de violar su ley antimonopolio, tras una investigación preliminar sobre las prácticas comerciales de la empresa californiana.

Los dos países han intercambiado puyas en los últimos seis meses desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, golpeó a China con aranceles masivos, antes de reducirlos al 30%, y amenazó con cerrar la popular red social TikTok.

China respondió con aranceles del 10% e investigaciones antimonopolio contra empresas como Google, de Alphabet, lo que indica un mayor escrutinio regulador sobre las empresas estadounidenses.

Con información de Reuters