China prepara normas de compra para los chips H200 de Nvidia, según Nikkei Asia

FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración de un logo de Nvidia en el paquete de la tarjeta gráfica

‍China está trabajando para establecer normas sobre la cantidad de chips ‍de inteligencia artificial ⁠avanzada que las empresas pueden comprar a fabricantes extranjeros como Nvidia , informó Nikkei Asia el jueves, citando a dos personas familiarizadas con el asunto.

El Gobierno central chino está trabajando en normas que probablemente regularán el volumen total ‌de chips de inteligencia artificial ⁠de vanguardia que las ⁠empresas locales pueden comprar, permitiendo de hecho algunas ventas de Nvidia en lugar ‍de prohibirlas rotundamente, añadió el artículo.

Reuters no pudo verificar ⁠inmediatamente esta información. Nvidia ‌declinó hacer comentarios.

Esto sigue a la decisión del Gobierno de Donald Trump el martes de dar luz verde formal a la venta de ‌los ‌chips H200 de Nvidia, con sede en Estados Unidos, a China.

Congresistas y exfuncionarios estadounidenses cuestionaron el miércoles la decisión de Trump, ​argumentando que la medida erosiona la ventaja estadounidense en IA y amenaza con electrificar el ejército de Pekín.

Reuters informó en exclusiva el miércoles de que las autoridades aduaneras chinas han comunicado esta ‍semana a sus agentes que los chips de IA H200 de Nvidia no pueden entrar en China.

El Gobierno chino convocó a las empresas tecnológicas nacionales ​a una reunión en la que se les ordenó explícitamente que no compraran los ​chips a menos que fuera necesario, dijeron las fuentes a Reuters.

(Información ⁠de Disha Mishra en Bengaluru; edición de Subhranshu Sahu y Rashmi Aich; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)