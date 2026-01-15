EN VIVO
China prepara normas de compra para los chips H200 de Nvidia, según Nikkei Asia

15 de enero, 2026 | 04.43

‍China está trabajando para establecer normas sobre la cantidad de chips ‍de inteligencia artificial ⁠avanzada que las empresas pueden comprar a fabricantes extranjeros como Nvidia , informó Nikkei Asia el jueves, citando a dos personas familiarizadas con el asunto.

El Gobierno central chino está trabajando en normas que probablemente regularán el volumen total ‌de chips de inteligencia artificial ⁠de vanguardia que las ⁠empresas locales pueden comprar, permitiendo de hecho algunas ventas de Nvidia en lugar ‍de prohibirlas rotundamente, añadió el artículo.

Reuters no pudo verificar ⁠inmediatamente esta información. Nvidia ‌declinó hacer comentarios.

Esto sigue a la decisión del Gobierno de Donald Trump el martes de dar luz verde formal a la venta de ‌los ‌chips H200 de Nvidia, con sede en Estados Unidos, a China.

Congresistas y exfuncionarios estadounidenses cuestionaron el miércoles la decisión de Trump, ​argumentando que la medida erosiona la ventaja estadounidense en IA y amenaza con electrificar el ejército de Pekín.

Reuters informó en exclusiva el miércoles de que las autoridades aduaneras chinas han comunicado esta ‍semana a sus agentes que los chips de IA H200 de Nvidia no pueden entrar en China.

El Gobierno chino convocó a las empresas tecnológicas nacionales ​a una reunión en la que se les ordenó explícitamente que no compraran los ​chips a menos que fuera necesario, dijeron las fuentes a Reuters.

(Información ⁠de Disha Mishra en Bengaluru; edición de Subhranshu Sahu y Rashmi Aich; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

