Cuál es el método infalible de Elon Musk para no ver contenido tóxico en X

Todo lo que debés hacer para no ver más contenido tóxico.

Las redes sociales hoy son una herramienta indispensable en la vida de millones de personas, pero que, lamentablemente, están plagadas de contenido tóxico. En plataformas como X (antes conocida como Twitter), los usuarios se exponen constantemente a mensajes de odio, desinformación e incluso ataques personales ¿Cuál es el método para limpiar tu feed que compartió el mismísimo dueño de X, Elon Musk?

Con el auge de las redes sociales, los ataques en línea se han convertido en algo común. A través de perfiles falsos o anónimos, los haters se sienten libres de publicar mensajes cargados de odio, lo que genera un ambiente perjudicial no sólo para los famosos o las personas que se dedican al medio, sino también para los usuarios simples y corrientes.

Aunque el contenido tóxico puede ser muy dañino, hay herramientas y métodos que se pueden aplicar para filtrar el contenido no deseado y mejorar tu experiencia en línea. El empresario y, desde 2022, dueño de X, Elon Musk, compartió un método sencillo pero efectivo para mejorar la calidad del contenido que aparece en nuestro feed ¿De qué se trata?

El método infalible para evitar contenido tóxico en X

Según Elon Musk, el algoritmo de X juega un papel crucial en la forma en que los usuarios interactúan con el contenido. La plataforma "asume que si interactúas con un contenido, deseas ver más de ese tipo". Es decir, si comentás, retuiteás o das "me gusta" a una publicación, el sistema interpreta que disfrutás de ese tipo de contenido y te mostrará más publicaciones similares.

El problema es que el algoritmo no puede distinguir entre un "me gusta" genuino y uno que se da por indignación. Musk ha explicado que si un usuario comparte contenido tóxico solo para mostrar su disgusto o indignación, el sistema no lo detecta y sigue mostrando ese tipo de publicaciones. La clave que Musk sugiere es sencilla: interactuá con contenido que te sea positivo y amable, el contenido que quieras ver en tu feed.

En una reciente publicación en X, Elon Musk comentó sobre cómo un usuario sugirió que para evitar que el feed se llene de contenido tóxico, se compartan "regularmente publicaciones de cachorros lindos". Musk estuvo de acuerdo con esta recomendación y relató cómo algunos amigos suyos habían notado que su feed se había vuelto más tóxico después de compartir entre ellos publicaciones negativas.

El algoritmo, al detectar que estos usuarios estaban interactuando con contenido negativo, empezó a mostrarles más publicaciones de ese estilo. Sin embargo, al compartir contenido positivo, como imágenes de animales adorables o temas menos controvertidos, el algoritmo percibe que este es el tipo de contenido que más te interesa y empieza a priorizarlo en tu feed.