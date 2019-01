SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La empresa de energía eléctrica de La Plata (EDELAP) amenazó con cortar el suministro a un hombre electrodependiente, lo que pondría en riesgo su vida, por una deuda acumulada de 17 mil pesos.

Rocío Navarro, hija de Carlos, un hombre de 78 años que tiene escaras en la piel, explicó a El Destape que "en este país importa más el negocio que la necesidad de uno".

Ella y su madre fueron a la empresa para intentar llegar a un acuerdo por la deuda de 17 mil pesos acumulada el año pasado, pero no encontraron ninguna solución. Lo único que le propusieron fue pagar un convenio que sigue teniendo precios elevadísimos para los magros ingresos de la familia.

Deuda EDELAP.jpeg Deuda acumulada con EDELAP.

"No llegábamos a pagarlo con la familia, apenas si llegamos a comer", contó a este medio y detalló: "Mi papá tiene una jubilación mínima, yo trabajo por hora y no pudimos ni pagar la cuota del convenio". De esta manera, el corte de suministro siguió siendo una amenaza.

"Fuimos a EDELAP para generar un nuevo convenio y me dijeron que para darnos una solución teníamos que pagar $6 mil, por lo tanto seguíamos en la misma historia", relató la mujer. Navarro aseguró que su padre tiene derecho a acceder a los beneficios de la Ley 27.351 que establece la gratuidad del servicio eléctrico para personas en estas condiciones por "cuestiones de salud". Y explicó: "Por más que no tenga oxígeno, es electrodependiente porque corre riesgo de salud".

Certificado de discapacidad.jpeg Certificado de discapacidad de Carlos.

Sin embargo, desde el Ministerio de Salud le "dijeron que un colchón antiescamas no entra por la ley", lo mismo que plantearon desde la empresa: "Se lavaron las manos".

Cansada de tantos reclamos, Rocío denunció: "La solución que te dan ellos (EDELAP) es que pagues el convenio o la boleta y no entienden que somos personas de bajos recursos y no tenemos para pagar porque no nos alcanza" ya que "hay prioridades, como comer".

En este contexto, remarcó que busca trabajo para lograr hacer frente a los gastos "pero no hay, hay despidos" y aseguró que el país está "tan mal que no te están tomando en ningún lado", por lo que no logran llegar a fin de mes.

En ese contexto, contó que les pidió "humanidad" a los empleados de la empresa, "pero prefieren el negocio a la salud de un anciano de 78 años" y agregó que si le cortan la luz y su padre no cuenta con el colchón "se puede morir", porque "se le puede hacer un agujero grande y agarrarle una gangrena".

El 17 de diciembre les llegó el aviso de corte por la deuda y tenían cinco días para efectuar la amenaza pero "todavía no lo hicieron". Tras meses de reclamos, Rocío aseguró a El Destape: "Como ciudadanas, con mi mamá estamos cansadas, no entienden que no se puede pagar" y aseguró sentirse mal "porque tuvimos la voluntad" de encontrar una solución.