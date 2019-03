Legisladores de Unidad Ciudadana le solicitaron al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que de explicaciones acerca de pagos realizados por Metrovías a periodistas y medios de comunicación por casi 20 millones de pesos a través del servicio denominado "Comunicación al pasajero". Entre los comunicadores que figuran en las facturas se encuentran Luis Novaresio y Fernando Carnota. ¿Blindaje mediático por el mal servicio pese al tarifazo?

El dato surge del proyecto impulsado por la legisladora Paula Penacca, en el que le requiere al Ejecutivo que informe las razones por las que Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) ha solicitado una nueva suba de la tarifa del servicio, que trepará a $19 y $21 para abril y mayo. El millonario monto que desembolsó Metrovías, con el aval del PRO, se registró en el ítem "Comunicación al Pasajero". Respecto a esto, la iniciativa solicita que Rodríguez Larreta envíe documentación que "explique cuáles son los objetivos que están englobados y las tareas que se han realizado" y que "envíe el listado de todas las facturas" que respalden el millonario desembolso, además de conocer "cómo se ha determinado los importes a abonar y cuáles son las tareas que han realizado".

La explicación de esta información es necesaria en medio de una nueva suba de tarifas, que es autorizada por el gobierno porteño luego de que la empresa le rinde los costos que le implica operar el servicio. Uno de esos costos son los más de 13 millones de pesos que no quedan claros para qué se gastan. "La rendición de cuentas de Metrovías al gobierno es una farsa total y Larreta les aprueba cualquier gasto sin importarle que eso impacta en los bolsillos de los usuarios", afirmó Penacca en diálogo con El Destape. "Cada vez pagamos más caro el boleto porque estamos pagando el lobby y el blindaje mediático de la empresa y del Gobierno", sumó.

En la documentación en la que Metrovias detalla todos sus gastos como empresa, no solo los que son necesarios para operar y mantener el subte, incluye bajo el titulo de "Comunicación al Pasajero" el pago a alrededor de 70 periodistas. ¿Habrán informado sobre la resolución que obliga a Metrovias y Sbase a no cobrar el viaje en las estaciones de subte donde no funcionan las escaleras mecánicas o los ascensores? "Los 20 millones de la 'comunicación al pasajero' es solo la punta del iceberg, creemos que está viciado todo el proceso de definición de la tarifa técnica y, por lo tanto, hay que revisar el aumento del pasaje", requirió Penacca.

La información que provee el requerimiento, documentada con facturas de octubre 2018, señala que los pagos se destinaron, entre otros, a las webs de periodistas de Grupo América Luis Novaresio y Fernando Carnota, los periodistas de TN Matías Bertolotti y Marcos Barroca. Con montos que van desde los 7.000 a los 150.000 pesos, la muestra de ese mes llega a más de 500 mil pesos y anualizado trepa a 19.840.000 pesos.