Subte: nuevo video deja expuesta a Metrovías por no devolver los pasajes por fallas

Pese a que la medida impuesta por el juez Roberto Gallardo sigue vigente, la empresa Metrovías continúa sin cumplir con el fallo y los usuarios lo denuncian a El Destape.

Un video que llegó a la redacción volvió a exponer las maniobras de la concesionaria del subte, que se niega a cumplir con la medida que le obliga a devolver el valor de los pasajes cuando las escaleras mecánicas o los ascensores no funcionan.

WhatsApp Video 2019-02-27 at 18.33.26.mp4

Los trabajadores, que no son responsables de esta medida impuesta por la empresa, solo se limitan a entregar un libro de quejas, mientras se ve a un operario acercarse a la escalera para repararla.

Pese a que desde el Gobierno porteño advierten que el fallo que autoriza a reclamar el pase gratis no está firme, Metrovias no puede cobrar el viaje en las estaciones de subte donde no funcionan las escaleras mecánicas o ascensores ya queel Tribunal en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad sacó una resolución en la que aclara que rige el fallo del juez Roberto Gallardo que ordena eximir del pago a los usuarios de estaciones con equipos sin funcionar.