Vive en el medio del desierto y tarda en florecer 100 años, pero cuando lo hace su belleza inunda todo el paisaje: así es la puya raimondii, una de las plantas más resistentes del mundo.

Que una planta pueda crecer en el desierto, con condiciones climáticas adversas y muy pocos nutrientes a disposición ya es un caso digno de admiración. Pero si a eso se le suma que tarde 100 años en dar una de las flores más lindas de su especie, encontramos, sin dudas, un caso único en el mundo. Así es como vive la puya raimondii, una de las plantas más llamativas del reino vegetal y que cada vez sorprende más a los científicos.

Esta planta, que pertenece a la misma familia del ananá que generalmente crece en climas tropicales, se encuentra en los desiertos de Perú y Bolivia. Su crecimiento lento pero tan llamativo logró que la bautizaran como "La Reina de los Andes", ya que es tan rara que se convierte en toda una atracción turística.

La Puya Raimondii mide entre 8 y 15 metros, y tiene una forma particular que recuerda a a una palmera. Según el medio Actualidad Ambiental de Perú, esta especie fue identificada por primera vez en 1830 por el científico francés Alcide d’Orbigny en la región de Vacas, Bolivia. En Perú, el naturalista italiano Antonio Raimondi la observó por primera vez en 1874 en la zona de Chavín de Huántar (Áncash). Fue él quien le asignó su primer nombre científico, Pourretia gigantea, aunque posteriormente el nombre fue cambiado a Puya Raimondi por el botánico Hermann Harms.

Cómo llega a florecer esta planta: un crecimiento pausado de más de 100 años

Al crecer en un hábitat que carece de nutrientes abundantes, la Puya Raimondii tiene un ciclo de floración y fructificación de entre 80 y 100 años. Durante varias décadas va juntando y almacenando nutrientes y energía que le sirven para, eventualmente, dar sus frutos.

Una vez que llega a esta madurez, forma una enorme roseta de aproximadamente 3 metros que será el espacio, dentro de los tres meses siguientes, en donde nazcan entre 8.000 y 10.000 flores. La floración generalmente se da entre los meses de mayo y abril. Además, lo más llamativo de su floración es que termina siendo el alimento de cientos de colibríes que se acercan a consumir su néctar, lo que deriva en un espectáculo llamativo y natural.

Una rareza de la naturaleza en peligro de extinción

Actualmente, esta especie se encuentra categorizada "En Peligro" en la Lista Roja de la UICN. Según un informe del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem), hay varias amenazas tanto naturales como antrópicas que atentan contra esta planta.

Vive en el medio del desierto y tarda en florecer 100 años, pero cuando lo hace su belleza inunda todo el paisaje: así es la puya raimondii, una de las plantas más resistentes del mundo.

Entre los factores naturales, el cambio climático representa un riesgo significativo, ya que la baja diversidad genética de sus poblaciones dificulta su adaptación a variaciones drásticas de temperatura. Además, su conservación es afectada por la presencia de un hongo negro y la acción de insectos como la roseta, moscas y avispas, que comprometen su desarrollo. Por otro lado, las amenazas de origen antrópico incluyen la tala, que ha reducido significativamente las poblaciones de Puya Raimondi en regiones como Cusco. Asimismo, la quema debilita su tallo, haciéndolo más vulnerable al pastoreo de ovinos.