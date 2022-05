El repudiable comentario homoodiante de Lucas Llach por la viruela del mono

El economista y exfuncionario de Cambiemos quiso relacionar el virus a las prácticas sexuales entre hombres, aunque la OMS nunca afirmó que el virus se transmita por vía sexual.

El exvicepresidente del Banco Central Lucas Llach realizó un repudiable comentario homoodiante al afirmar este lunes que la incidencia de la viruela del mono "es muchísimo mayor entre hombres gay" pero que "la comunidad sanitaria no da recomendaciones para no estigmatizar prácticas" sexuales.

"¿Cuántas hipótesis hay de por qué la incidencia de la viruela del mono es muchííísimo mayor entre varones gay? A mí se me ocurre una sola (la misma que el HIV). La comunidad sanitaria no da recomendaciones para no estigmatizar prácticas" expresó Llach en su cuenta de Twitter. "Eso sí, lavá la verdura con lysoform", agregó con ironía.

De esta forma, el exfuncionario macrista quiso hacer gala de su incorrección política al dar a entender que la viruela del mono se transmite por vía sexual entre hombres pero que eso no se dice públicamente para cuidar al colectivo gay.

Sin embargo, la OMS solo advirtió a través de algunos de sus funcionarios que el virus se transmitió entre personas que mantuvieron relaciones sexuales, pero en ningún momento afirmó que el virus se transmita por vía sexual per sé. Al contrario, su sitio oficial aclara que "la transmisión se produce principalmente por gotículas respiratorias".

Además, aunque el brote inicial de viruela del mono se produjo, según se sospecha, en una fiesta del orgullo gay en Madrid, actualmente los casos crecieron entre hombre heterosexuales y mujeres.

Las críticas a Llach por su comentario homofóbico en Twitter

En este contexto, el comentario de Llach generó una catarata de críticas en las redes de parte de usuarios que consideraron que estigmatizó al colectivo gay, de forma similar a lo que sucedió durante los años ochenta con el inicio de la epidemia del VIH/SIDA.

"Puedo entender que te genere incomodidad la sexualidad ajena, pero eso no justifica la tremenda violencia con la que ejercés tu ignorancia. ¿Qué pensás? ¿Que solo los putos realizan determinadas prácticas? ¿No te da vergüenza decir semejante estupidez?", le contestó la usuaria @parialapsus. "No amigo (sic), justamente. Por eso hablé de prácticas y no de orientación sexual", respondió a su vez Llach en un intento de defenderse.

"Siempre sos tan pelotudo o es solo los domingos?", le contestó por otro lado la usuaria @Ing_Torta en un comentario que sobrepasó los likes que tuvo el posteo original del economista, y luego agregó: "Eso de que la incidencia es 'muchísimo mayor' (en hombres gay) es FALSO, ese dato surgió de cuando había 7 casos en UK y 4 eran gays o bi, pero te morías de ganitas de decirlo se ve".

Otro que "atendió" a Llach fue el biólogo molecular Ernesto Resnik: "Es posible que clusters hayan aparecido en grupos gay y que la transmisión se detecte en esos grupos pero no quiere decir que sea ÚNICAMENTE en gays. Los primeros brotes de COVID en EEUU fueron en hogares de ancianos…… obvio que no era un virus de ancianos o que se transmitiera por arrugas y bastones", explicó el científico.

De hecho, la propia OMS afirmó el último viernes que "estigmatizar a grupos de personas a causa de una enfermedad nunca es aceptable. Puede ser un obstáculo para acabar con un brote ya que puede hacer que las personas no busquen atención médica, y llevar a una propagación que no sea detectada”.