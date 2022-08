Tierra del Fuego: el caso de violencia que reavivó el reclamo por una reforma judicial feminista

La esposa de un funcionario del Supremo Tribunal de Tierra del Fuego denunció violencia de género y puso en jaque al Poder Judicial provincial. Qué dijo su abogada, el apoyo político y la solidaridad de la comunidad.

“Tengo mucho miedo, quiero irme a mi casa. Quiero sentirme segura y no caminar por la calle mirando para todos lados”. Así, Carla Kirstein explicó cómo se siente y cómo vive sus días hace casi 12 años. Su pareja, Marcelo Guzmán, un importante funcionario del Poder Judicial de Tierra del Fuego, la violentó más veces de lo que pueda recordar. Por primera vez, el pasado lunes 8 de agosto, se animó a denunciarlo. Su testimonio descarnado personificó un reclamo que el movimiento feminista viene gritando a voces hace tiempo: la reforma judicial, en este contexto de violencia machista, es una obligación.

En sus declaraciones, que recorrieron rápidamente los medios de comunicación de todo el país, Carla también hizo pública la situación de violencia que vive a través de sus redes sociales. “Estoy casada con Marcelo desde hace 12 años y nos conocemos desde hace 15. Nos conocimos viviendo en Córdoba, donde me ayudó muchísimo durante las últimas etapas de mi primer divorcio. Empezamos una relación, nos casamos y él me propuso venir a vivir a Ushuaia, con miles de promesas y un proyecto de vida muy diferente al que llevamos”, contó. Ella, oriunda de la ciudad de Chaco, se alejó de su familia y amigos y está desde ese momento completamente sola y desprotegida.

El video de la denuncia, publicado en Facebook:

La violencia comenzó “a los tres o cuatro meses de convivencia”, según relató. “De a poco, comenzó a mostrar quién era dentro de la casa. De esto, ya van 12 años. Han pasado infinidades de situaciones de violencia económica, psicológica y últimamente, también física”, explicó ante la cámara dejando a la vista su rostro y partes de su cuerpo, como brazos y cuello, repletos de moretones y golpes. Y agregó: “Jamás me animé a denunciarlo porque una está en inferioridad de condiciones económicas. Yo soy una profe que tiene un espacio de pilates sin un ingreso fijo sin nada, vengo de un hogar súper humilde y él, además de ser abogado y conocer profundamente todas estas cuestiones, trabaja en un lugar con gente muy poderosa. No quiero decir nada de su jefe, yo no los conozco, hablo solo por sus dichos y sus amenazas sobre lo que él y ellos pueden hacer”.

En medio del video, Carla contó que ningún abogado de los que consultó quiso tomar su caso una vez que se enteraron quién es y para quién trabaja Marcelo Guzmán. Como si esto fuera poco, por la categoría impuesta frente a los ingresos de su pareja, no pudo acceder a un patrocinio letrado gratuito. “Esto lo hago porque tengo miedo, temo por mi vida, porque las situaciones de violencia fueron escalando, porque solamente yo conozco a esta persona y de lo que es capaz”, agregó. Desde hace algunas semanas la representa Karina Echazú, ex fiscal de la provincia e integrante el Instituto de Mujer en el Colegio de Abogados -donde todos los abogados que se especializan en violencia de género están en constante comunicación-.

En dialogó con El Destape, la abogada resaltó que la visibilidad que tomó el hecho garantizó, de alguna manera, "que todos hagan lo que tengan que hacer". Mientras que, al mismo tiempo, reflexionó sobre el porqué ningún otro letrado quiso hacerse cargo del caso: "Es importante que se cumpla la Ley Nacional 26.485, a través de la cual se obliga a tener patrocinio jurídico gratuito especializado en estos casos. En muchos lugares no ocurre, mi provincia es uno. Además, a nivel provincial, también se dictó una ley para cumplir con esta obligación a cargo del Ejecutivo de Tierra del Fuego, que todavía no se revisó". Y añadió: "Uno conoce estas circunstancias y ve que es difícil que haya abogados que quieran patrocinar en estos casos".

Además, Echazú explicó que hay una falla en todo el país ya que no existen lugares a los que puedan acudir las víctimas de violencia de género, más allá del asesoramiento, algo que también colabora a que se sientan desprotegidas. "Hizo la denuncia el día 8 de agosto, en la Comisaría de la Mujer. Se lo recibió, se empezó a trabajar en los juzgados. Tanto desde el Juzgado Penal como del Civil, durante toda esa semana, se habían tomado medidas. Incluso se había dispuesto una consigna policial en la puerta de su casa, todo esto previo a la difusión", contó sobre el accionar. En ese sentido, Carla resalta en el video que tanto en la Comisaría como en la Fiscalía y en el Juzgado de Familia la trataron muy bien y le dieron apoyo.

“El juez me recibió tres minutos, no me dejó hablar, solo me aclaró que a él no lo mandaba nadie y que se había enterado que yo estaba preocupada porque hubiera algún favoritismo por el lugar que ocupa esta persona en el Poder Judicial. Solo eso y no me escuchó más”, contó. A pesar de la intervención de dos juzgados de primera instancia, "pasaron cinco o seis días" según la abogada para que desde la Justicia tomen algún tipo de medida contra el funcionario público en su trabajo. "Llama la atención que no se lo hubiera separado y que no hubiese dejado de trabajar en el Supremo Tribunal", señaló Echazú.

Guzmán es relator del juez Ernesto Loffler, del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego. Es decir, no ocupa un lugar administrativo sino que tiene un importante poder en los tribunales provinciales. Luego de la publicación en el Facebook de Carla, un día domingo, el Superior Tribunal comunicó que lo había suspendido de su cargo. Solo cuando el caso se hizo público. “Hasta que no se esclarezcan los hechos y el proceso judicial culmine, el doctor Guzmán está desafectado de sus tareas en mi vocalía”, sostuvieron desde el área de prensa y agregaron que además están en trámite “las medidas administrativas correspondientes”.

A su vez, Loffler aseguró que "condena" cualquier tipo de violencia y ratificó su "compromiso de garantizar a todas las posibles víctimas y personas en situación de vulnerabilidad un acceso pleno a la justicia" analizando los casos con perspectiva de género.

En la misma línea, desde el Juzgado de Instrucción Nro. 1 de la ciudad de Ushuaia, a cargo del juez Javier De Gamas Soler, decidieron poner una orden de restricción de 200 metros de forma provisoria por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra Carla. "A él no le importa nada. El otro día estuvo en la escuela a donde va nuestra hija (...), mi hija realiza otras actividades y merodea fuera de esos lugares, inclusive se atrevió a estar a cinco metros de mi trabajo", contó. Mientras que su abogada sumó: "Hubo dos incumplimientos en relación a las reglas de conducta pero no fueron determinados por el Juzgado de Instrucción ameritando una detención. Es un incumplimiento de la orden, lo estamos estudiando para presentar alguna cosa. En realidad estuvo cerca pero no hubo algo, no se le acercó ni la agredió".

La abogada Echazú se constituyó como querellante el pasado martes 16 de agosto y señaló que, tanto en la causa de familia como en la penal, se hicieron "múltiples intervenciones" en relación a su caso. "Una semana más tarde, se le realizó declaración indagatoria a Guzmán; se hicieron pericias médicas, psicológicas y psiquiátricas de ambos, tomaron testimonios y por otra parte, también declararon los hijos para conocer un poco cómo habían sido las cosas", contó a este medio. Antes de la publicación, tenía custodia en el domicilio -junto a la orden de restricción- y ahora tiene custodia personal, "está acompañada todo el tiempo", por lo que su seguridad está garantizada. Asimismo, destacó la solidaridad de la comunidad "que ya no acepta este tipo de violencia impune" y también de colegas varones y mujeres "que se han puesto a disposición para colaborar en lo que hiciera falta".

En su declaración virtual, Guzmán sostuvo que jamás golpeó a su pareja y deslizó que las lesiones sufridas por la mujer en su rostro y gran parte del cuerpo -tal como se ve en el video- se podrían haber producido por una caída de una escalera cubierta de hielo en el centro de la ciudad, según informaron fuentes de la Justicia fueguina. Por otra parte, sobre una de las lesiones denunciadas en su hombro, señaló que podía relacionarse a un golpe de su expareja años atrás. Actualmente, la carátula del expediente señala que la acusación es por el "delito de lesiones leves" pero, tras la indagatoria del acusado, el fiscal Nicolás Arias evalúa modificar la causa por "lesiones graves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género".

Incluso la exgobernadora y abogada de la provincia, Fabiana Ríos, también se ofreció a ayudar en la causa y "está haciendo de nexo con el Movimiento de Mujeres" mientras la ayuda a organizar el tema de los contactos para que pueda viajar lo antes posible a Chaco. Frente a las autoridades (y también en el video publicado), Carla pidió que se le otorgara un permiso transitorio para volver a su hogar, donde están su familia y amigos, donde puede trabajar y sostenerse económicamente y donde va a estar segura. En su momento, la respuesta había sido negativa pero la intervención de la dirigente terminó siendo clave. "Se autorizó que viaje y cambie el centro de residencia de su hija menor de edad. Lo de Chaco ya está definido. Primero lo definió de manera cautelar el juez, antes de que el señor prestara acuerdo. Luego, cuando Guzmán consintió, se resolvió todo y se hizo más rápido", explicó la abogada.

Tras la ampliación de declaraciones y todas las medidas llevadas a cabo, el juez De Gamas Soler tiene 10 días para resolver la situación procesal del acusado. Carla sostuvo en varias ocasiones que, más allá de la lucha feminista y de los derechos ganados en las calles, muchas veces “en tribunales no pasa lo mismo” y que parecen “solo palabras”. La Ley 27.499, mejor conocida como "Ley Micaela", que tiene como objetivo establecer la capacitación obligatoria en género y violencia de género para quienes se desempeñan en la función pública (sin importar su jerarquía), parece todavía tener grandes fallas y recaer en la revictimización de quienes fueron violentados.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que las herramientas existen para que el Poder Judicial trabaje como tiene que trabajar y responda como tiene que responder. “Después de 12 años tuve el coraje de ir a denunciarlo. No es fácil, porque te pasan todas estas cosas. Te encontrás acorralada, sin poder salir. Denuncien, no aguanten. Pero para que las mujeres podamos denunciar y no aguantar, tienen que empezar a pensar de otra manera. Las cosas tienen que cambiar”, cerró Carla.

La mediatización del caso y el apoyo feminista

El Colectivo Feminista de Ushuaia se solidarizó con Carla y exigió medidas de protección, tanto para la mujer como para sus hijas, durante los primeros días del mes de agosto. Además, abogaron por: una reforma judicial feminista, paridad en el Poder Judicial, patrocinio gratuito para víctimas de violencia de género, una fiscalía especializada en estos casos y la investigación de Guzmán. Incluso, el pasado 17 de agosto, a través de las redes sociales oficiales, pidieron prisión preventiva por "tentativa de femicidio".

"Fueron dos los incumplimientos a la prohibición de acercamiento de Guzmán hacia Carla. Dos actos de impunidad que podrían haber terminado en tragedia", sostuvieron. Además, acusaron al Poder Judicial de realizar "un simulacro de medidas" frente a los claros privilegios a los que accede el funcionario por ser "íntimo amigo del poder". Por otro lado, apuntaron contra la ineficiencia de los fallos y la falta de perspectiva de género y derechos humanos, solicitando por una "capacitación real bajo la Ley Micaela".

"Estamos hartas de la ineficiencia estatal y de la complicidad entre los machitos violentos, sobre todo con los que ocupan lugares de poder. ¡Ningún acuerdo político va a pasar por encima de nuestras cuerpas y nuestras vidas!", concluyen.

"Supe del hecho y varias abogadas nos hemos puesto a disposición. Es aberrante, inaceptable, horroroso y delictivo. Respeto a los tiempos de la víctima y espero el debido castigo al responsable de semejante atrocidad", agregó hace unos días la exgobernadora Fabiana Ríos a través de sus redes sociales.

Por su parte, la legisladora Victoria Vuoto, quien conformó un cuerpo de letradas especializadas para brindar asistencia gratuita para víctimas de violencia, también se expresó: "El testimonio de Carla, visibilizado por muchas mujeres que la apoyan y acompañan, refleja la necesidad de poner un freno al abuso de poder, garantizando el acceso a justicia. Repudiamos los graves hechos de violencia de género denunciados y que involucran a nada más y nada menos que a un abogado integrantes del Superior Tribunal". Y cerró: "Nos solidarizamos con Carla y la acompañamos en este difícil momento".