El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación pondrá mañana en marcha una serie de operativos territoriales en todo el país para acercar asistencia económica y acompañamiento integral a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género.

Esta política se enmarca en el Programa Acompañar, que establece un apoyo económico equivalente a un salario mínimo, vital y móvil por el plazo de seis meses, a lo que se suma un dispositivo de asistencia psicosocial. Los requisitos para recibir este beneficio son: DNI, CBU y número de cuenta bancaria (debe coincidir con el número de CUIL).

Para ingresar al programa no se requiere haber realizado una denuncia previa, pero es incompatible para quienes reciben el Potenciar Trabajo. Entre mañana y el viernes, las personas en situación de violencia de género interesadas en ingresar al programa podrán acercarse de 10 a 15 en los siguientes puntos de encuentro:

Provincia de Buenos Aires:

Lomas de Zamora: Parque Municipal Eva Perón. General Frías 1115.

Moreno: Estación de trenes de Moreno. Av. Alcorta 2863.

Morón: Casa de las Juventudes. Namuncurá 311.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Comuna 8: Estación de trenes de Lugano. Somellera 5739.

Comuna 4: Espacio Cultural El Templete. Caseros 3250, Parque Patricios.

Santa Fe

Reconquista: Complejo Cultural La Estación. Blvd. Lovatto 3560.

Rafaela: Punto Digital. Dean Funes 1145.

Para más información sobre lugares y horarios de los operativos actualizables semana a semana: http://bit.ly/OperativosTerritorialesAcompañar. Asimismo, continúan habilitadas las Unidades de Acompañamiento habituales para acceder al Programa Acompañar: https://www.argentina.gob.ar/generos/unidades-del-programa-acompanar.

Desigualdad porteña: la mitad de los hogares del sur y villas no tienen internet ni computadora

La mitad de los hogares en los barrios más empobrecidos de la Ciudad de Buenos Aires sufrieron la falta de conectividad a internet y de computadoras durante el año pasado, según un informe de la Defensoría del Pueblo local y el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

El 43,8% de los hogares en las villas porteñas no tuvo acceso a una computadora y el 45,9% no tiene conexión a internet. En las comunas del sur, el 28,8% no contó con dispositivos tecnológicos.

Además, desde la Defensoría señalaron que el servicio de internet en las villas es más caro y de mala calidad. Hay dos opciones, al menos las más usuales, para obtener conectividad: a través de cooperativas o pequeñas empresas, o la utilización de datos del celular.