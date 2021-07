Mariana Nannis pedirá la detención de Claudio Paul Caniggia

El abogado de Mariana Nannis realizará la presentación este viernes en el marco de la causa de violencia de género que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 18.

En agosto del 2020, Mariana Nannis denunció a su ex pareja Claudio Paul Caniggia por “violencia doméstica y tentativa de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo” en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 18. Este viernes, el abogado de la ex modelo Carlos Broitman pedirá la detención del ex futbolista de Boca, River y la Selección Argentina.

Según confirmaron fuentes con acceso al expediente, la presentación se realizará este viernes ante la Justicia para que detengan al ex jugador mundialista. El lunes 12 de julio, se filtró una fotografía de Mariana Nannis con golpes en su cuerpo que corresponde a la denuncia realizada el 27 de agosto del 2020.

“Todavía no tiene una resolución esta causa. Esta foto fue sacada en octubre de 2018”, aseguró Germán el Pampa Mónaco, panelista de Nosotros a la mañana, el ciclo conducido por el Pollo Álvarez y Sandra Borghi que regresó a la pantalla de El Trece. Broitman le confirmó a Teleshow que dicha imagen pertenece a la investigación, pero que no sabe cómo se filtró en los medios.

"Cuando la víctima le dijo que lo iba a denunciar, Caniggia le habría respondido que él era amigo del 'capo' de la policía de Macri, de Angelici y que él era Caniggia"

Según la denuncia, el episodio de violencia habría ocurrido en el hotel Faena de Puerto Madero, donde Caniggia tiene un departamento. “Él la toma a la fuerza para intentar tener relaciones sexuales no consensuadas. Ante la negativa de Mariana, empiezan los golpes”, explicó. Como consecuencia, ella habría sufrido golpes en las piernas, brazo y antebrazo. “Esta causa va paralela a la de asociación ilícita y la denuncia por enriquecimiento ilícito”, agregó Mónaco.

Luego, Sandra Borghi leyó parte del testimonio de Nannis que forma parte de la denuncia: “Él había intentado golpear con los puños el rostro de Nannis, pero dado que ella se protegió con las manos, dichos golpes impactaron en su mano izquierda y brazos, todo mientras intentaba mantener relaciones sexuales con ella por la fuerza. Cuando la víctima le dijo que lo iba a denunciar, Caniggia le habría respondido que él era amigo del ‘capo’ de la policía de Macri, de Angelici y que él era Caniggia. Además le habría dicho ‘si hacés la denuncia tu cabeza va a rodar’, ‘si salís por esa puerta te voy a mandar a matar’. Producto de eso, Nannis habría sufrido lesiones en su mano izquierda, con hinchazón en la zona de las muñeca izquierda y brazos”.

La Justicia también investiga otro episodio de violencia que la ex modelo habría vivido con el ex futbolista tras asistir a una boda. Según el testimonio de la mujer, ellos “se retiraron de las instalaciones del Hipódromo de Palermo y abordaron un auto Honda”. Primero, dejaron a una amiga de Nannis, Adriana Ferrer. Luego, cuando estuvieron solos “ella le consultó a su por entonces marido el por qué habían llegado tan tarde a la fiesta”. Entonces, “Caniggia habría conducido su auto por avenida del Libertador a muy alta velocidad, pasando semáforos en rojo para amedrentarla, mientras le decía ‘ahora te voy a matar hija de puta’, al tiempo que le impedía bajarse. Cuando ella le solicitara que por favor bajara la velocidad porque se iban a matar, él le habría respondido ‘sí, ahora nos vamos a matar’. Finalmente, llegaron al hotel Faena, donde vivían, pero Nannis se habría quedado en la planta baja por temor”.