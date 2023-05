Juicio contra Villa: el jugador da sus últimas palabras y la jueza definirá la fecha del veredicto

El fiscal solicitó una pena de dos años y tres meses mientras que el abogado defensor pidió la absolución. Este martes, la jueza Dávalos definirá cuando dará a conocer el fallo.

El futbolista de Boca Juniors, Sebastián Villa, brindará sus últimas palabras frente a la jueza Claudia Dávalos en la causa donde se está como acusado de ejercer violencia de género contra su expareja Daniela Cortés en el 2020, mientras habitaban en una vivienda de un barrio privado ubicado en la localidad de Canning. La audiencia comenzará a las 10 hs en los Tribunales de Lomas de Zamora y tras sus palabras, se definirá la fecha en la que se conocerá el veredicto. Se espera que sea después del 5 de junio.

Ante el Juzgado Correcional N° 2 de Lomas, el delantero está imputado por el delito de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas", en perjuicio de Cortés. En su alegato, el fiscal Sergio Anauati solicitó una pena de dos años y tres meses de prisión de cumplimiento condicional; mientras que el abogado defensor, Martín Apolo, pidió su absolución al asegurar que la denuncia es falsa. Según indica el Código Penal, el delito de lesiones leves prevé entre 6 meses y 2 años de prisión y el de amenazas coactivas, de 2 a 4 años.

"Que él haya o no recibido violencia de su parte, no anula la denuncia"

En su alegato, el 17 de mayo pasado, el fiscal Anauati señaló que quedó probada y acreditada la existencia de violencia en la relación. Este se centró en la violencia de género y la desigualdad de poder que, según este, existió entre ambos a lo largo de toda la relación comprometiendo los derechos de la joven colombiana. A su vez, sostuvo que los videos que presentó el futbolista como prueba -donde se la ve a Cortés en ropa interior- "no hacen más que exponerla y cosificarla, exhibiendo su vulnerabilidad a terceros" y agregó que no modifica la situación procesal de Villa porque que este haya recibido o no violencia de ella, no anula la denuncia principal.

A su vez, derribó la teoría del abogado defensor y el propio Villa -en su declaración- sobre que Cortés le robaba y lo extorsionaba para recibir más dinero. Lo que marcó es que no tenía sentido que quisiera arruinar su carrera si, supuestamente, se beneficiaba de ella; es decir, la versión no se sustentaba porque implicaría ir en contra de sus propios intereses.

La defensa pidió absolución: "falsa denuncia" y "violencia de género tergiversada"

El abogado defensor, Martín Apolo, solicitó la absolución de su defendido basando su alegato en la falsedad y calumnia que atraviesa a la denuncia. Además manifestó que la violencia de género "es tergiversada" y que existió un "sesgo de género" por parte del Ministerio Público Fiscal, que "destruyó" el principio de inocencia. "No se encuentra probado ni se acredita que haya existido", expresó sobre la violencia y también sobre las supuestas amenazas que recibió la joven y su familia por parte del futbolista de Boca Juniors.

"Lo único que le pudo arruinar la vida a Cortés es que le cortaron los víveres", lanzó el abogado sobre la supuesta amenaza de Villa sobre "arruinarle la vida" a ella y su familia. "Cumplió lo prometido de arruinarle la carrera. Cualquier violencia es violencia, no es de género. Lo que me parece más grave es que esas lesiones no están ilustradas en el legajo. Nunca vi una causa por lesiones que no tenga fotografías. No se peritaron los teléfonos celular, los chats eran recortes, no se agregaron nuevas pruebas", añadió y habló de "desidia e ineficacia" a lo largo de la investigación.

Apolo utilizó como pruebas los chats de Daniela Cortés y su familia, quienes durante aquel tiempo intentaban calmarla y estaban "del lado de Villa". Asimismo desacreditó al fiscal y los peritos que intervinieron en la causa, citó a varios testigos para argumentar por qué los atravesaba una relación "tóxica" y subrayó que, entre todos sus conocidos entrevistados, ninguno señaló que la propia Cortés refiriera haber sido maltratada o golpeada por el jugador.

"Tú sabes que nosotros (la familia de Cortés) no tenemos nada que ver. Dime cómo podemos parar esto, cómo te puedo ayudar Sebas", señala Apolo citando a la hermana de la joven tras la publicación de la denuncia. "Contundente", cerró el abogado.

"Sebastián Villa no es un violento, como dice el fiscal. Aguantó muchas acciones y violencias por parte de Daniela y jamás reaccionó. Es de público conocimiento que no es una persona violenta ya que practica un deporte de alto rendimiento, de constante fricción, con personas que intentan frenar sus avances y que muchas veces lo neutralizan con faltas... Nunca en sus 10 años de carrera ha reaccionado mal, ha sido expulsado por juego brusco o ha participado en peleas generalizadas", concluyó.

Tras las últimas palabras de Villa, este martes por la mañana, la jueza Claudia Dávalos definirá cuándo dará a conocer el veredicto final. Fuentes judiciales señalan que podría darse a partir del próximo lunes 5 de junio.