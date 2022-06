Denunciaron a Juan Lamadrid, tenismesista chileno, por violación: el pedido del gobierno argentino

La denuncia tramita en el juzgado criminal y correccional N°40. "¿Hasta cuándo nos van a seguir pasando estas cosas? Si no hay consentimiento, es violación". afirmó la víctima al hacer pública la acusación.

El tenismesista chileno Juan Lamadrid fue denunciado por violación e intervino el gobierno nacional ya que la víctima es una deportista argentina que se desempeña en esa disciplina. A través de la Secretaría de Deportes se solicitó a la Federación de Chile "en carácter de urgencia" implementar medidas "en pos de garantizar un espacio deportivo seguro y libre de violencias para todas las deportistas". La denuncia tramita en el juzgado criminal y correccional N°40 y la fiscalía criminal y correccional N°18.

En el marco del séptimo aniversario de la primera marcha por Ni Una Menos, la deportista Cielo María Rotryng Álvarez decidió hacer pública su denuncia por violación. "Recien hoy puedo y tengo la fuerza para contar lo que sucedió hace 5 años atrás", comienza su publicación en Instagram. Rotryng Álvarez relató que lo sucedido fue cuando tenía 14 años y ocurrió el 14 de diciembre de 2017. "Juan Lamadrid Barraza de nacionalidad chilena abusó sexualmente de mí en pleno campeonato del Abierto de la República Argentina de Tenis de Mesa disputado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, posterior al Campeonato Sudamericano de Mayores", denunció. "¿Hasta cuándo nos van a seguir pasando estas cosas? No fue mi vestimenta, tampoco el horario ni el lugar. Si no hay consentimiento, es violación", exclamó. "Hoy decido no callarme más", cerró.

La Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, emitió un comunicado donde reclama a la Federación de Tenis de Mesa de Chile: "Por medio de la presente, me dirijo a Ud. a los fines de poner en conocimiento que el día 1 de junio de 2022 hemos sido notificados que el Sr. Juan Pablo Lamadrid Barraza, quien fuera deportista chileno, ha sido denunciado por violación". Y requirieron: "Atento/as a la gravedad de los hechos y siendo el acusado deportista en actividad de jugador solicitamos por favor en carácter de urgencia activar medidas institucionales en pos de garantizar un espacio deportivo seguro y libre de violencias para todas las deportistas".

"La denuncia tramita en el juzgado criminal y correccional N°40 y la fiscalía criminal y correccional N°18 CCC 27.713/2022 bajo caratula “NN s/abuso sexual” por la cual han sido fehacientemente notificados", informa el escrito. La víctima denunciante es Cielo María Rotryng Álvarez, deportista de la Selección Argentina de Tenis de Mesa, en el marco del Abierto de la Republica, llevado a cabo en Buenos Aires, Argentina en Diciembre de 2017.

El comunicado oficial cierra: "Agradeciendo desde ya la atención que pueda dispensarle a la presente, quedo a su disposición y lo saludo muy atentamente, Fernando Joffre Lic. Guillermina Gordoa Presidente Federación Directora Nacional de Políticas de Género en el Deporte Argentina Tenis de Mesa Secretaría de Deportes de La Nación".