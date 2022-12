Búsqueda de Anahí Bulnes: detuvieron a un hombre y hallaron nuevas pistas

Tras tres semanas de operativos, efectivos policiales detuvieron al hombre que vivía en el lugar en el que la docente fue vista por última vez. Encontraron ropa y libros de canibalismo.

Un hombre fue detenido en las últimas horas por efectivos policiales en el marco de la investigación que busca dar con el paradero de Anahí Bulnes, la docente cordobesa desaparecida desde el 5 de diciembre por la madrugada. Si bien el principal acusado no dio información precisa y todavía se busca intensamente a la mujer, se halló una bolsa con prendas de vestir de mujer que podrían resultar claves para la investigación, además de otros elementos que darían cuenta de la personalidad del detenido, como libros y elementos vinculados a la magia negra, espiritismo y descuartizamiento de cuerpos humanos.

El principal acusado fue identificado como Santiago Matos Campos, un chef de 37 años cuyo departamento está situado en el mismo edificio en el que se vio ingresar a Anahí el día que desapareció. De acuerdo a los abogados de la familia de la mujer, "no era pareja de Anahí, no formaba parte del entorno ni era amigo" por lo tanto aún no se ha logrado determinar en qué circunstancia se conocieron.

La causa se encuentra a cargo de la fiscal de instrucción Eugenia Pérez Moreno, quien ayer ordenó la detención del sospechoso y lo imputó preventivamente por el delito de "homicidio".

De acuerdo a los primeros datos sobre los rastrillajes que desencadenaron en esa decisión, se encontró en las cercanías de la costanera de la ciudad de Córdoba una bolsa de consorcio con ropas femeninas que complicarían a Campos. Cámaras de Seguridad entre los barrios Juniors y General Paz habían captado al ahora detenido saliendo del edificio con una bolsa el mismo día que desapareció la docente.

Además, fuentes del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) que participaron de los rastrillajes a su departamento detallaron que allí se detectaron restos de sangre, se incautaron libros y elementos vinculados a la magia negra, espiritismo y descuartizamiento de cuerpos humanos. Además se observaron cuadros y grafitis sobre esas temáticas en distintos ambientes. También se secuestraron armas blancas, una amoladora y otros elementos para ser analizados.



La abogada de la familia Bolnes, Daniela Morales Leanza, dijo a Télam que "en principio hay algunos hallazgos que podrían ser importantes para la causa" aunque esperan los resultados de las pericias al respecto. "Se está realizando un trabajo minucioso", sostuvo la letrada, y añadió que "la situación es compleja pero la familia sigue esperando con vida a Anahí".

En tanto, en las últimas horas llegó a conocimiento de los pesquisas que en noviembre de 2021 el detenido e imputado fue denunciado por el intento de abuso sexual de cuatro niñas de entre 10 y 11 años de una familia allegada.



Según las fuentes, las niñas dormían luego de participar de una 'Pijamada party' cuando Matos Campos ingresó alcoholizado a la vivienda e intentó abusar de ellas.

Dónde está Anahí Bulnes

Anahí Bulnes, madre de tres niñas, fue vista por última vez alrededor de la 1 de la madrugada del 5 de diciembre último, cuando ingresaba al edificio donde vive Matos Campos, en Olmos y boulevar Guzmán, de la capital provincial, de donde no se la vio salir.



El mismo día, alrededor de las 15, las cámaras detectaron el momento en el que el chef sale del edificio con una bolsa tipo consorcio, similar a la ahora encontrada.



Por el momento el acusado no fue indagado por la Justicia, que fijará en breve la fecha para la audiencia de rigor.



A los efectos de facilitar el paradero, se dispusieron las siguientes líneas telefónicas para que la comunidad aporte datos: (0351) 4338586/7 - 4481016 Interno 34141 de la Unidad Judicial 8.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463).

Con información de Télam