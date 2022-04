Violación grupal en Palermo: qué declararon cinco de los seis acusados

Los imputados fueron indagados luego de haber sido denunciados por las amenazas recibidas por la pareja de panaderos que rescató a la joven.

En el marco de la causa por el abuso sexual grupal a una joven de 21 años cometida el pasado 28 de febrero adentro de un auto estacionado en el barrio porteño de Palermo, este miércoles cinco de los seis detenidos fueron indagados acusados de amenazar a pareja de panaderos que auxilió a la víctima. Tres rechazaron los cargos, en tanto, los otros dos se negaron a declarar.

Los acusados Thomas Fabián Domínguez (21); Franco Jesús Lykan (23); Ignacio Retondo, (22); Ángel Pascual Ramos, (23), y Steven Alexis Cuzzoni, (19), ingresaron alrededor de las 8 a la sede de la Fiscalía Penal, Correccional y de Faltas 2, donde fueron ser indagados por el fiscal Norberto Brotto.

Según fuentes judiciales, el fiscal imputó a los detenidos por el delito de “amenazas simples”, contemplado en el artículo 149 del Código Penal, luego de ser acusados por Natalia Concepción Duarte Godoy y su esposo, Orlando Jesús Ibarra, de amenazarlos e insultarlos cuando se aproximaron al vehículo en el que abusaban de la joven.

”Hijos de puta. Van a ver. Ya van a ver, vamos a volver. Ya les vimos las caras y sabemos dónde trabajan. Los vamos a venir a buscar, ya sabemos de dónde son”, son algunas de las amenazas denunciadas por la pareja que está siendo representada en la causa por el abogado Marino Cid Aparicio.

”Yo no amenacé a nadie, solo quedé involucrado en una pelea que no provoqué, solo retrocedí y, además, recibí golpes”, lanzó Retondo. Por su parte, Lykan aseguró: “Quiero dejar en claro que yo no amenacé a nadie, no le dije absolutamente nada a nadie, solo escuché los gritos de la gente, los civiles que estaban en la calle filmando, que nos decían amenazas como ‘ojalá los violen en la cárcel’.”

”Me niego a declarar y solo quiero dejar asentado que niego todos los cargos que se me imputan”, expresó, por su parte, el acusado Domínguez. En tanto que en el caso de Lautaro Dante Ciongo Pasotti, de 24 años, no se encontraron elementos para vincularlo con esas amenazas. A su vez, fuentes judiciales informaron a Télam que Cuzzoni y Pascual Ramos accedieron a su derecho a abstenerse a declarar, al tiempo que los otros tres dijeron ser inocentes.

”Vamos a pedir careos con respecto a lo que denunció la mujer del panadero y los dos testigos”, adelantó Jorge Alfonso, el abogado de Domínguez, que solicitó un plazo de 10 días para ampliar la declaración por escrito de su cliente y que el fiscal “no tome ningún temperamento procesal”.

Respecto a la denuncia, Alfonso expresó que “fue presentada a los fines de justificar la barbarie en lo que depusieron como testigos en la causa principal”, por lo que solicitó “la reconstrucción para determinar algunas circunstancias que son un hueco para la defensa”.

Los seis jóvenes fueron procesados con prisión preventiva y detenidos como presuntos coautores de un “abuso sexual con acceso carnal, agravado por la intervención de dos o más personas”, delito que prevé de 8 a 20 años de cárcel.