Vacaciones 2021 XL: se extendería la temporada de verano por el coronavirus

En la previa del anuncio del gobernador Axel Kicillof sobre la temporada de verano, el intendente de Pinamar, Martín Yeza, adelantó cómo se implementará el período de vacaciones en los próximos meses en el marco de la pandemia de coronavirus. En otro orden, habló sobre la interna dentro de Juntos por el Cambio.

"Se le va a poner una fecha de inicio al ingreso de propietarios no residentes y otra para los que vengan de turistas", puntualizó el jefe comunal bonaerense, en diálogo con El Destape Radio y adelantó que se había "planteado la temporada extendida y a grandes rasgos es el concepto que estaría adoptando el gobernador".

Explicó, asimismo, que "la idea es que arranque antes y termine después la temporada" y estimó: "Vamos a tener una temporada de mucho propietario. Tanto el Gobierno nacional como el provincial hacen operativos en verano. Y en los municipios vamos a aportar con orientadores".

Indicó, además, que le van a "pedir a la gente muy amablemente que use barbijo, guarde distancia y que no comparta el mate" y aclaró que "en principio no se va a pedir hisopado". "Los cupos se van a tratar caso por caso. Lo más importante es equiparse en cuanto a la infraestructura de salud", completó

Sobre la infraestructura sanitaria, el jefe comunal aseveró que realizarán "un refuerzo de infraestructura junto al ministerio de Salud de Daniel Gollan" y señaló que están "llegando a un acuerdo con las prepagas y se espera que cumplan con los que pagan todos los meses". "El principal problema que tenemos en la Costa es la ausencia de profesionales de salud. Ya tenemos duplicada la cantidad de camas de terapia intensiva. Ya tenemos 10", aseguró.

Por otra parte, el intendente de Pinamar se refirió a las críticas que realizó el ex presidente Mauricio Macri hacia integrantes de su espacio como fue Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, a quienes culpó del armado político. Al respecto, le bajó el tono a la discusión y consideró que "es saludable lo que está sucediendo en Juntos por el Cambio" y replicó: "Tenemos un ex presidente y eso es saludable para la democracia. Macri es un ex presidente que hizo una autocrítica al decir que no tenía que delegar las relaciones políticas como lo hizo".

Además, aseguró que "la relación es muy buena entre Mauricio, Horacio y Maria Eugenia" y enfatizó: "Yo le creo a Mauricio. Me resultaría incomprensible que alguien con una función tan importante se dedique al espionaje".