Vizzotti, sobre la variante ómicron: más contagiosa pero menos grave

La ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, lo afirmó en relación a las observaciones preliminares de los estudios de la nueva variante de Covid-19. En este marco, adelantó que en las próximas semanas tendrán más datos. Cuáles serán las próximas medidas.

En el marco de la detección de primero caso de variante ómicron del COVID-19 en la Argentina, la ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, se mostró cauta y sostuvo que están trabajando en la cartera de salud junto con las 24 jurisdicciones del país para que esta nueva mutación no provoque colapso en el sistema de salud por lo que todos los esfuerzos están enfocados a seguir avanzando con la vacunación.

La funcionaria remarcó que el objetivo es que la nueva variante del COVID-19 “no genere un problema para el sistema de salud” por lo que enfatizó, en tanto, que "no buscamos que no haya casos, porque eso es algo imposible sino que los casos sean lo más leves posible”. En este sentido, afirmó que como toda mutación del virus, según los estudios preliminares, esta cepa es más contagiosa pero menos grave.

“Hasta ahora no estamos viendo que en la enfermedad tenga un impacto más grave y letal ni si escapa o no de las vacunas”, remarcó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en una entrevista en FutuRock en relación a la incidencia en la mortalidad de la nueva variante del COVID-19 en relación a otras mutaciones.

Sin embargo fue muy cauta y remarcó que todo depende de lo que confirme (en los próximos días) la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Hasta a hora lo único que se sabe es que es más contagiosa. Es lo que dice la secuenciación, lo que dice la evolución natural del virus. Los virus buscan ser más transmisibles pero menos letales porque nos necesitan para replicarse, no quieren matar sino existir”, agregó.

Según Vizzotti la llegada de ómicron era inminente en la Argentina debido a la apertura de las fronteras y la movilidad no solo en el país sino en todo el mundo, debido a que al proceso de “normalización” en todos los países.

Avance del plan Estratégico de Vacunación contra el COVID-19 en la Argentina

En esta línea, Vizzotti fue muy clara al asegurar que es clave la vacunación para contener al virus: completar esquemas y dar los refuerzos y terceras dosis a los grupos asignados. Según la ministra, en la Argentina, este fin de semana se llegó a los 30 millones de personas con dos dosis, el 80 por ciento mayores de 18 años”.

Además, “hay más de 1,7 millón de terceras dosis” y en relación a esta estrategia, explicó que acordaron con las jurisdicciones “en función de los planes provinciales, que se vaya convocando para refuerzos a las personas que hayan cumplido seis meses de su esquema completo”. “Si tenemos en cuenta la cantidad de gente con vacunas con la que se infectó, la posibilidad del virus de generar infecciones graves es inferior y la posibilidad de las mutaciones va a depender de las vacunas”, sostuvo.

“Son todas perspectivas optimistas de que la variante Omicron pueda ser transmisible pero no generar un problema para la salud pública. Ese es el punto que nosotros estamos buscando. No buscamos que no haya casos porque es imposible que no haya casos. Buscamos que los casos sean lo más leves posible”, agregó por lo que destacó y cerró: “Lo que tenemos que hacer es avanzar con la vacunación” ya que “las provincias tienen las dosis y la Nación tiene stock. Necesitamos que la población se acerque a medida que es convocada”.

Pase sanitario en la Argentina

Por otra parte, adelantó que el gobierno nacional prepara para esta semana la implementación del Pase Sanitario. “Estamos trabajando para tenerlo durante esta semana”, adelantó y señaló que este certificado será para los que tenga las dos dosis de la vacuna aplicadas y será obligatorio para las actividades como eventos masivos o aquellos “donde hay un número importante de personas que interactúan en espacios cerrados". En cada provincia podra ampliar su uso.

“Lo que hablamos en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) es que era el momento del Pase Sanitario por dos situaciones: estimular la vacunación y acelerarla en quienes por algún motivo la postergaron. Hay un porcentaje importante de personas que recibieron la primera dosis y que no se acercaron a recibir la segunda. Vemos una mayor demanda de la vacunación en función de la percepción de riesgo”, sostuvo la ministra.

“El pase sanitario busca disminuir el riesgo en las actividades. Y las actividades de más riesgo son los eventos masivos y aquellos donde hay un numero importante de personas que interactúan entre ellas en espacios cerrados”, completó.