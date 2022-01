Ómicron: por qué contagia más, cuál es la eficacia de vacunas y ¿hay inmunidad rebaño?

Desde el Hospital de Clínicas dieron detalles sobre la nueva cepa, la vacunación y las internaciones que, poco a poco, crecen cada vez más.

Los casos de COVID-19 siguen creciendo a paso acelerado y preocupante a lo largo y ancho del territorio argentino. En varias jurisdicciones ya hay circulación comunitaria de la variante Ómicron, que pronto será la cepa predominante en el país como ocurre en los diferentes puntos del mundo. Por esa razón, más allá de mantener las medidas de prevención y los lógicos cuidados de la pandemia, es importante conocer la nueva información y estar atentos a la sintomatología.

El jefe de la División de Infectología del Hospital de Clínicas, Daniel Stecher, manifestó: "Cada variante que entra desplaza a la anterior sobre todo por su mayor capacidad de transmisión y esta tendencia la vamos a ver en Argentina como ya se ha visto en el resto de los países". Y explica sobre su mayor nivel de contagio: "Está relacionada con las mutaciones que esta cepa presenta, lo que le ha permitido una mayor transmisión siempre por la vía aérea, como funciona este virus".

Más allá de esto, el médico remarcó que "las formas de contagio y los síntomas" de Ómicron "son muy similares a las previas". La única gran diferencia es que la sintomatología de dicha cepa se da en las vías respiratorias altas: más resfriados, más secreción nasal que más bajos como la neumonía, lo que no quiere decir que esto último no se den en algunos casos. Y avisó: "Que esta variante sea más contagiosa pero que provoque menos internaciones y muertes no quiere decir que estemos llegando al final de la pandemia".

Sobre esto último, Stecher señaló que el final de la pandemia del COVID-19 "es absolutamente impredecible" ya que el virus sigue en circulación y al mismo tiempo siguen apareciendo nuevas variantes. "Lo que podemos decir es que lo que estamos observando es una mayor transmisión pero una menor gravedad en las formas clínicas, en menos internaciones y menos mortalidad", afirmó. Esto puede deberse por las características de esta variantes y, principalmente, por la importante campaña de vacunación.

¿Es posible la inmunidad rebaño?

Frente a la superación de los 100 mil casos en días consecutivos, diferentes científicos aseguran que en algunos meses hay chances de alcanzar la inmunidad de rebaño. Pero ante esto, el jefe de Infectología pone un freno y advierte: "Es difícil saber si alcanzaremos la inmunidad de rebaño, depende de cómo vayan a evolucionar las variantes. Es importante destacar que el virus sigue circulando, que la pandemia no ha terminado y que es clarísimo que por ejemplo aquellos países donde existe poco o escaso nivel de cobertura de vacunación, como lo es el continente Africano, le permite al virus seguir mutando y generando estas variantes nuevas".

A diferencia de lo que ocurre en África y remarcando la importante desigualdad que ya destacó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en varias oportunidades, lanzó: "Los países que tienen mayores porcentajes de vacunación logran que el impacto de estas variantes aumente el número de contagios pero no así la gravedad de los mismos". Y señaló que lo importante es que todo el mundo logre tener el esquema completo de vacunas -sean dos o tres dosis- y a su vez mantener el uso del barbijo, el distanciamiento social y la higiene de manos”.

Hace dos semanas consecutivas, las internaciones y ocupación de camas crece en terapia intensiva y se duplica, encendiendo las alarmas en el personal de salud que sigue trabajando sin descanso. Aún así, teniendo en cuenta la cantidad de casos diarios, las cifras y porcentajes siguen siendo bajos. "La menor cantidad de internaciones y muertes puede deberse en parte a las características de esta variantes pero sobre todo a las altas tasas de vacunación que estamos teniendo que van a mejorar. Por eso vuelvo a repetir: lo que hay que hacer de momento es seguir con la vacunación y los cuidados", cierra Stecher.

Vacunas contra Ómicron: ¿funcionan contra la variante?

La campaña de vacunación sigue su acelerado ritmo para completar esquemas y aplicar terceras dosis o de refuerzo. Hasta el momento, a lo largo y ancho del territorio argentino, se distribuyeron un total de 98.631.495 vacunas de las que se aplicaron 80.148.330. Según los datos del Monitor Público de Vacunación, 38.707.135 iniciaron su esquema de vacunación mientras que 33.588.297 ya lo completaron. Por otro lado, 2.803.386 fueron inoculados con una dosis adicional y 5.049.512 recibieron la dosis de refuerzo.

Sobre esto, Daniel Stecher señala: "En realidad no es que las vacunas sean menos efectivas contra esta cepa. Las vacunas contra el COVID-19 tienen dos efectos: previenen la mayor parte de las infecciones sintomáticas y en los que tienen síntomas previenen las formas graves". Y sumó: "Lo que se está viendo con esta variante es que las vacunas tienen menos capacidades para prevenir la infección pero mantienen bastante capacidad para prevenir las formas graves por lo que siguen siendo útiles y hay que seguir vacunándose".

Para cerrar, el especialista del Hospital de Clínicas se refirió a cuál es la mejor vacuna contra Ómicron: "Todavía no tenemos datos, pero en principio no hay ninguna recomendación de una vacuna sobre otra. Todas las vacunas disponibles son útiles. Por eso deben utilizarse en la medida de que estén disponibles. Con estas dos estrategias de cuidado: la vacunación y cuidados vamos a poder retornar a nuestra vida normal".