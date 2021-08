Vizzotti adelantó que evalúan premiar a quienes se vacunen contra el COVID-19

La ministra de Salud habló de las nuevas medidas en pandemia, los antivacunas y la baja constante en los reportes diarios.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, dio detalles en relación a las determinaciones del nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández y se refirió a cómo será el futuro de los argentinos en la pospandemia de COVID-19. Si bien todavía no está definido, desde el Gobierno no descartan la idea de realizar diferentes normativas para beneficiar a quienes hayan decidido vacunarse y ayudar a terminar con uno de los peores momentos de la historia.

En diálogo con Toma y Daca (AM 750), la médica infectóloga manifestó que se trata de un debate que llevan adelante con las distintas jurisdicciones y destacó que el objetivo del Gobierno siempre fue proteger a aquellos con mayores condiciones de riesgo. "Sobre quienes decidieron no vacunarse, desde el Estado la mirada es seguir trabajando para fortalecer la confianza y que se adhieran a la vacunación", sostuvo. Y utilizó a la provincia de Jujuy como ejemplo de una posible medida a futuro: "Han definido que quien no se ha vacunado, no puede ir a trabajar y eso tiene un impacto en su salario. Se irá definiendo, apostamos a que la mayoría de las personas acceda y decida vacunarse y luego ir viendo... Estimamos que va a haber excepciones, pero no va a ser lo mismo que en algunos lugares de Europa como Francia".

¿Beneficios y castigos?

Con respecto a los aspectos positivos, Vizzotti expresó que "quienes se vacunan no solo consiguen un beneficio individual sino que además aportan a un beneficio colectivo" y afirmó que, pensando en lo que viene, "tienen que tener alguna ventaja en relación a quien decide no vacunarse". Todavía no se refirieron a cuales puede ser, además de salvaguardar la salud de propios y ajenos, las ventajas pero, por ejemplo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dispuso que solo quienes tengan las dos vacunas podrán realizar las diferentes actividades en espacios públicos como asistir a bares, cines o teatros.

Con respecto a las posibles medidas, la ministra de Salud de la Nación sostuvo: "Todavía mucha gente quiere vacunarse con ambas dosis y estamos trabajando para eso, iremos analizando qué hacer con el resto". Si bien las vacunas del calendario son obligatorias, la única que no lo es por diferentes motivos es la del COVID-19. Pero, de todas formas, expresó: "Argentina no necesita tomar decisiones ahora. Con la normativa legal, viendo a las vacunas como un bien social, es una opción que preferimos no utilizar ahora pero que se evalúa permanentemente y que todavía no descartamos".

Las nuevas medidas en pandemia

Durante la entrevista, Vizzotti destacó que "gracias a las medidas de restricción" para los ingresos de personas al país que estableció el Gobierno nacional se logró detener la propagación de la variante Delta y le pidió a la población "mantener" los cuidados mientras avanza la campaña de vacunación a un acelerado ritmo. "Estamos en un punto de inflexión para que agosto sea el mes de las segunda dosis, Argentina ha logrado retrasar todo este tiempo el ingreso de la cepa como circulación predominante", expresó.

Además, la líder de la cartera sanitaria a nivel nacional dejó en claro que con el nuevo DNU -que regirá hasta el 1° de octubre próximo- se modifica la dinámica de los indicadores basándose, como en Europa, por las internaciones en UTI y la tensión en el sistema de salud. "Si logramos avanzar con la vacunación, la expectativa es que eso no suceda o lo haga en pocos lugares, en poco tiempo. Hay que seguir teniendo cuidados, lo hemos aprendido", dijo. Y sumó en relación a las cifras del Monitor Público de Vacunación: "Casi el 80% de los mayores de 18 años recibieron al menos una dosis. Más del 50% de los mayores de 60 tienen el esquema completo de vacunación".

También, la ministra se refirió a los diferentes cambios en los números sostenidos en los diferentes reportes diarios: "Las muertes que se notifican todos los días depende de la notificación de las provincias. Cuando uno lo organiza o desagrega por fecha de muerte, esa curva que analizamos está bajando de forma sostenida por octava semana consecutiva. En relación a las internación en camas de terapia intensiva por COVID estamos en un nivel más bajo que cuando empezamos a aumentar en la segunda ola, todavía es alto porque hay más de 3 mil personas internadas y eso se correlaciona con la mortalidad". Y añadió: "Llevamos 10 semanas consecutivas de descensos en el número de casos, tenemos que seguir trabajando para que la variante Delta sea predominante lo más tarde posible con una cobertura de vacunación muy alta".

Con más de 34 millones de personas inoculadas con al menos una dosis contra la enfermedad, Vizzotti sentenció: "En relación al impacto de la vacunación, se observa una disminución en contagios de mayores de 60 años y también de muertes. Las personas no vacunadas y las más jóvenes aparecen como infectados. La mayoría de las personas internadas en UTI no estaban vacunadas con ninguna de las dosis y otros, ya vacunados, también fueron hospitalizados pero hay que tener en cuenta que las vacunas tardan entre 15 y 21 días en hacer efecto".