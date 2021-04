Pfizer Argentina: "Podríamos tener la vacuna en la brevedad"

Gonzalo Pérez Marc, director del estudio clínico de Pfizer en Argentina, se refirió a los trascendidos de que el Estado Nacional reinició los diálogos con la farmaceutica norteamericana para obtener su vacuna e integrarla a las millones de dosis recibidas de Sinopharm, Sputnik V, AstraZeneca y Sinovac: "Me consta que se retomaron las negociaciones en forma oficial".

En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), el médico destacó: "Respecto de las negociaciones no estamos al tanto. Me consta que se retomaron las negociaciones. Si se pueden destrabar los conflictos sobre algunas cláusulas del contrato a la brevedad podríamos tener la vacuna de Pfizer acá".

"Vamos a un modelo similar al de la gripe habitual, en el que nos vacunamos todos los años o darnos refuerzos".

Cabe recordar que, pese a que las negociaciones no avanzaron por las exigencias usurarias de la empresa, la Argentina realizó un importante estudio de fase 3: "Pfizer tenía contempladas partidas para Argentina. Dado el tamaño del estudio que hicimos acá estaba acordado que iba a ser uno de los primeros".

En ese sentido, Pérez Marc dijo: "Si se llega a un acuerdo va a haber vacunas pronto en Argentina, pero no sé cuántas. No creo de ninguna manera que el Gobierno haya decidido no tener la vacuna de Pfizer. Una vez que se retomó el camino de la negociación pueda avanzar perfectamente bien. El producto que evaluamos es muy bueno, ojalá podamos tenerlo pronto".

Además, aseguró: "Para evitar tener coronavirus grave todas las que hay son excelentes" y pidió "vacunarse con cualquier vacuna que te toque, son todas buenísimas". "Todas las vacunas que se están aplicando tienen eficacia arriba del 70%, que en vacunología es excelente", agregó.

La vacuna Pfizer necesitaría una tercera dosis de refuerzo contra el coronavirus

La vacuna de Pfizer que hasta el momento necesitaba dos dosis, ahora necesitaría una tercera después de 9 meses de que se aplique la segunda dosis para consolidar la inmunización contra el coronavirus. La información fue confirmada por la empresa que se encuentra fabricando la vacuna.

El doctor Ugur Sahin, cofundador de la empresa farmacéutica alemana BioNTech, confirmó la noticia en un encuentro virtual que se realizó este miércoles con corresponsales extranjeros acreditados en Alemania.

“La protección se va haciendo menor lentamente en el tiempo. Tenemos datos que indican que a los seis meses la protección ya no es del 95% sino del 91%, y a los ocho meses vemos que los anticuerpos que producen la protección merman claramente. Por eso necesitamos una tercera dosis para llevar la protección de nuevo cerca del 100%”, explicó el empresario según consignó la agencia EFE.