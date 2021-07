Menstruación y vacuna contra el COVID-19: ¿su aplicación puede alterar el ciclo?

En medio de reportes sobre posibles vínculos entre la vacuna contra el COVID-19 y algunas irregularidades en la menstruación luego de la primera dosis, El Destape habló con especialistas en la materia que aclararon la información. Todos los detalles, en esta nota.

Avanza el plan de Vacunación contra el COVID-19 en todo el mundo y hace algunas semanas se reportaron casos en diferentes mujeres y personas menstruantes de cambios en los ciclos de su menstruación, alteraciones hormonales hasta cambios en sus mamas tras la primera dosis de la inoculación. La viralización de los reportes comenzó a generar preocupación en mujeres y personas menstruantes que están por recibir su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, una de las únicas herramientas efectivas para detener el virus que viene azotando a todo el planeta donde ya generó más de 4,1 millón de muertes y más de 194 millones de contagios.

En este marco, El Destape habló con especialistas sobre la posible vinculación entre la vacunación contra el COVID-19 y las irregularidades en el ciclo menstrual. La directora de Género y Equidad en Salud de la provincia de Buenos Aires, Sabrina Balaña, aclaró a este medio que no hay vínculo ni evidencia científica que de cuenta de una relación entre la inoculación y las alteraciones menstruales y remarcó que la recomendación sigue siendo la vacunación. La funcionaria detalló que las irregularidades en el ciclo menstrual tienen múltiples causas y son una de las principales consultas en ginecología. "La mayoría se asocian a estrés, trastornos en la alimentación, disfunciones hormonales transitorias e incluso en muchas ocasiones no tienen una causa identificada o también hay casos vinculados a alguna medicación, sin embargo, hasta el momento no hay evidencias científicas que indiquen que hay alguna relación con la vacunación contra el COVID-19", sostuvo.

En este sentido, hizo referencia a los artículos que circularon en las últimas semanas sobre diversos casos y aclaró que "no tiene mucho sustento científico y teórico, por lo que no hay evidencias concretas al momento de algún vínculo directo entre las alteraciones del ciclo menstrual y la vacuna contra el COVID-19".

Alteraciones del ciclo menstrual y la vacuna contra el COVID-19

En sintonía con Balaña, el jefe de la división de Infectología del Hospital de Clínicas, Daniel Ricardo Stecher, reconoció que bien algunas personas han manifestado alteraciones del ciclo menstrual luego de vacunarse, pero ratificó que "no existe por el momento ninguna evidencia que la vacunación contra COVID-19 se relacione con trastornos menstruales". "Por lo tanto no hay ninguna contraindicacion actual para la vacunación en función del momento del ciclo", enfatizó.

Cabe destacar que desde la aprobación de cada una de las vacunas que se aplican en la Argentina de uso de emergencia: Sputnik-V, Sinopharm, AstraZeneca-Covishield y próximamente, Moderna y Pfizer-BioNTech, ninguna en el detalle de sus contraindicaciones o efectos secundarios y adversos detallan posibles irregularidades en los ciclos menstruales.

La directora de Género y Equidad en Salud de la provincia de Buenos Aires, en tanto, sostuvo de ser efectivamente que la vacuna generara transitoriamente alguna alteración "tampoco sería motivo de no recomendación, por lo que de ser necesario debería analizarse cada caso ya que pueden aparecer otros factores que estén asociados con esas irregularidades en la menstruación y que no se traten directamente de la vacuna". "La vacuna no hemos encontrado descripto un efecto secundario o adverso directo y menos un efecto grave", concluyó.

Cabe destacar que en el último Informe de vigilancia de seguridad en vacunas (ESAVI), llevado a cabo por profesionales de la DiCEI del Ministerio de Salud de la Nación en conjunto con la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa) y donde se registran más de 20 millones de dosis aplicadas, no se informó ningún evento adverso que se relacione al ciclo menstrual ni al aparato reproductor. En tanto, es fundamental remarcar la importancia de consultar a un especialista ante la presencia de cualquier tipo de irregularidades del ciclo menstrual.

Las posturas de los especialistas argentinos coinciden con lo que plantearon las principales sociedades científicas internacionales de ginecología y Obstetricia, entre ellas de Estados Unidos y Canadá, así como diferentes autoridades sanitarias a nivel internacional, que ya llevaron tranquilidad la comunidad al respecto tras advertir que “no hay, a día de hoy, evidencias de la asociación entre la vacuna de la COVID-19 y las alteraciones menstruales”.

Qué es la menstruación: hormonas, etapas y función

La menstruación es la descamación del revestimiento interno del útero (endometrio), que se acompaña de sangrado. Se produce aproximadamente en ciclos mensuales durante los años fértiles de la vida de la mujer o personas menstruantes, excepto durante el embarazo. La menstruación empieza en la pubertad (con la menarquia) y finaliza definitivamente con la menopausia.

Los ciclos menstruales normales varían entre 25 y 36 días. Solo del 10 al 15% de las mujeres y personas menstruantes tienen exactamente ciclos de 28 días, mientras que el 20% de las mujeres y personas menstruantes los ciclos son irregulares, lo que significa que son o más largos o más cortos que el intervalo normal.

En tanto, el sangrado menstrual dura de 3 a 7 días, con un promedio de 5 días. La sangre perdida durante un ciclo menstrual va de entre 15 y 75 cm3.

Las hormonas regulan el ciclo menstrual. Estas son: luteinizante y foliculoestimulante, producidas por la hipófisis, que promueven la ovulación y estimulan a los ovarios para producir estrógenos y progesterona. Los estrógenos y la progesterona estimulan el útero y las mamas para prepararse para una posible fecundación.

El ciclo menstrual tiene tres fases:

Folicular (antes de la liberación del óvulo)

Ovulatoria (liberación del huevo)

Lútea (después de la liberación del óvulo)