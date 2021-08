COVID: una médica de prestigio mundial celebró la decisión de combinar vacunas

Otros especialistas también se mostraron a favor de mezclar las vacunas para completar el esquema de inoculación.

La combinación de vacunas contra el coronavirus para completar los esquemas es una posibilidad real para las autoridades sanitarias y diversos especialistas se mostraron a favor de la medida. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, y sus pares de CABA y provincia de Buenos Aires ya anunciaron el intercambio opcional de la segunda dosis de Sputnik V con las vacunas de Moderna y AstraZeneca.

La reconocida patóloga argentina con residencia en el Reino Unido Marta Cohen se expresó favorablemente: "No dudo y nunca dudé que esta va a ser una opción muy válida. A la gente le pido que no duden, que si las vacunas están separadas por más de 28 días no puede haber efectos adversos, a lo sumo puede haber menos eficacia pero muy posiblemente la eficacia de combinar las vacunas va a ser mayor".

Respecto a este último tópico, explicó: "Esto es por la antigenicidad despertada cuando se combinan vacunas. Eso fue lo que se observó en Europa cuando hubo que combinar Oxford-Astrazeneca de primera dosis y cancelada la vacuna en Europa, dieron segunda dosis de Pfizer o de Moderna. La inmunidad fue mucho mejor".

"Así que bienvenido sea, siempre instigué que había que combinar vacunas, y eso va a solucionar el problema de los países con faltantes de segundas dosis", cerró la investigadora.

Otro de los expertos fue Jorge Geffner, profesor de Inmunología en la Universidad de Buenos Aires, que en declaraciones a la agencia EFE consideró a la mezcla de vacunas "una buena propuesta", agregando que "no es descartable que algún sistema heterólogo incluso dé mejor perfil de anticuerpos que los perfiles homólogos".

"La combinación de vacunas no tendría por qué involucrar algún problema de seguridad, porque no son vacunas que puedan interactuar unas con otras. Todas confluyen al mismo objetivo, que es producir anticuerpos que bloqueen el dominio RBD de la proteína S, tornando al virus no infectivo", aseveró Geffner. Hoy por hoy, en Argentina conviven dos tipos de vacunas: por un lado, las vacunas de "coronavirus inactivado", como la Sinopharm, y por otro las basadas en un "adenovirus no replicativo", como son la Sputnik V y la AstraZeneca.

Según los primeros estudios de cruce de vacunas, es posible mezclar vacunas no sólo de diferentes orígenes "comerciales", sino también de diferentes plataformas, de modo que una primera dosis de la Sputnik V podría complementarse con una segunda de Sinopharm, explicó Elena Obieta, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología.

"Las vacunas han demostrado esta seguridad y eficacia de forma individual, luego lo que ahora nos queda es demostrar la eficacia y la robustez en el largo plazo de su utilización combinada", aseguró Obieta a EFE.