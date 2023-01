Vacaciones en Brasil 2023: Destinos y precios más baratos para viajar

¿Estás buscando las mejores vacaciones en Brasil para 2023? No busqués más: las vacaciones en Brasil son asequibles y cómodas, con muchas opciones para viajar. Este hermoso país ofrece una amplia variedad de atracciones para todo tipo de viajeros, desde impresionantes playas hasta lugares históricos. A la hora de planificar unas vacaciones en este país, tené en cuenta tu presupuesto y el tipo de alojamiento que preferís.

Brasil es el tercer destino turístico más elegido por los argentinos. No sólo por la cercanía, también porque este país no exige visado para ingreso, al menos para los ciudadanos del continente americano (salvo Cuba y Haití). Como turista argentino, podés disfrutar de este hermoso país hasta 90 días.

Prepará tu pasaporte y organizá el mejor viaje para tus vacaciones en Brasil. Acá te compartiremos algunas recomendaciones.

Requisitos para viajar a Brasil

Es importante mencionar que las autoridades de Brasil han activado un pre-registro de migración para turistas. Esto con el objetivo de agilizar el trámite de ingreso al país. Este registro está disponible para mayores de edad.

Como lo mencionamos más arriba, los ciudadanos argentinos sólo necesitan su pasaporte, DNI y pre-registro para la entrada al país. Por otro lado, existen una serie de requisitos de salud y vacunación que debés considerar:

Esquema de vacunación completa de COVID (tres dosis) o en caso de no tenerlo, un certificado PCR negativo de COVID dentro de las 24 horas antes de viajar

De preferencia, vacunación contra la fiebre amarilla (para destinos como Acre, Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, etcétera)

Vacaciones en Brasil: Destinos más baratos

Brasil es uno de los lugares de vacaciones más populares del mundo, con sus impresionantes playas y sus diversas culturas. Tanto si buscás una escapada romántica como unas vacaciones familiares asequibles, hay muchas opciones disponibles. Para quienes deseen ahorrar dinero en sus vacaciones en Brasil, hemos recopilado los destinos y precios más baratos.

Alter do Chão, Santarém – Pará

Ubicada en el estado de Pará, este lugar adquirió relevancia mundial cuando The Guardian la nombró como uno de los destinos de playa más bellos de Brasil en su artículo “Top 10 beaches in Brazil”. ¿Lo curioso? No se encuentra en la costa como tal, es una playa en el corazón de la selva amazónica a tan sólo 30 kilómetros de la ciudad de Santarém.

Cabo Frío – Río de Janeiro

Cabo Frío es uno de los mejores lugares que visitar en Brasil, a pesar de que otras regiones como Arraial do Cabo o Búzios sean más populares dentro de la Región de los Lagos. Situado en la parte norte del estado de Río de Janeiro, ofrece hermosas bahías y playas, como Praia do Forte, así como muchas actividades para los viajeros. Por otro lado, también podrás visitar su patrimonio cultural Forte de São Mateus.

Otra playa que podrás visitar es Praia do Peró.

Imagen vía El Viajero Feliz

Cañón de Xingó, São Francisco

Otro destino para tus vacaciones en Brasil es el Cañón de Xingó. Éste se encuentra en el estado de Segipe y ofrece grandes opciones para quienes buscan ir con un presupuesto ajustado. Este espacio se trata del quinto cañón navegable del mundo, mide cerca de 70 kilómetros de largo, con paredes de 80 metros de altura y una profundidad de hasta 170 metros.

Dentro del Cañón de Xingó podrás disfrutar de la Gruta del Talhado con sus paredes esculpidas por la erosión pero que a grandes rasgos parecen talladas por artistas. Si te gustan los deportes, en este lugar podrás disfrutar de paseos en barco o canoa, escalada y rappel.

Chapada dos Guimarães – Mato Grosso

La Chapada dos Guimarães se encuentra en el estado de Mato Grosso. Es uno de los municipios más grandes debido a que anteriormente medía 269 mil kilómetros cuadrados. En este lugar podrás encontrar el Parque Nacional de la Chapada dos Guimarães y sus espectaculares bosques, lagunas, cascadas y cavernas. Sin duda un destino para tus vacaciones en Brasil 2023.

Chapada Imperial – Distrito Federal

Chapada Imperial es un santuario ecológico de 50 kilómetros. Fue en 1985 cuando se empezó su preservación y se encuentra en el Distrito Federal. Aquí podrás encontrar el mayor complejo hidrotermal del mundo (su temperatura llega a los 37º C.

Podrás disfrutar también de su ambiente tranquilo ya que es una ciudad pequeña.

Curitiba – Paraná

Si estás listo para una aventura en la ciudad, Curitiba es uno de los destinos que no podés perderte en tus vacaciones en Brasil. Se encuentra en el estado de Paraná y cuenta con más de 1.8 millones de habitantes. En esta ciudad podrás visitar atracciones turísticas como:

Centro gastronómico de Santa Felicidade

Ópera de Alambre

Jardín Botánico

Museo Oscar Niemeyer

Torre Panorámica

Foz de Iguazú – Paraná

Foz do Iguaçu ofrece una experiencia única a quienes buscan unas vacaciones asequibles. Y como argentino seguramente ya conocías este destino turístico. Podés llegar desde la misma Argentina para disfrutar no sólo de estas maravillosas cataratas, también disfrutar de uno de los destinos turísticos más populares en el mundo.

Del lado de Brasil, podrás disfrutar del Parque das Aves, de nuestro lado la Garganta del Diablo.

Itaúnas – Espírito Santo

Itaúnas es un pequeño pueblo casi al límite de Bahía. Forma parte del distrito de Conceição da Barra. En este lugar podrás disfrutar de dunas, lagunas y baños en el río Itaúnas así como playas. Si viajás acá, no olvidés visitar el Parque Nacional Itaúnas que fue declarado como Patrimonio de la Humanidad y cuenta con una superficie de 3.600 hectáreas.

Parque Nacional de Lençóis Maranhenses – Maranhão

El Parque Nacional de Lençóis Maranhenses es una región desértica situada en el nordeste del país. Se trata de un gran desierto con dunas de arena fina que desciende a hermosos lagos y ofrece paisajes fuera de este mundo. Se recomienda visitar este lugar entre junio y agosto debido a la temporada de lluvias.

Maragogi – Alagoas

Maragogi está ubicado en Alagoas a más de 100 kilómetros de la capital del estado Maceió. Esta zona es conocida como el caribe brasilero gracias a sus hermosas aguas transparentes y temperatura. Aquí podrás disfrutar de un arrecife de coral de alrededor de 130 kilómetros de largo donde se forman piscinas naturales para practicar snorkel.

¿Qué más podés visitar en Maragogi?

Praia de Antunes

Praia da Barra Grande

Praia de Maragogi

Praia de Peroba

Praia Ponta do Mangue

Centro de Maragogi

Camino de Moisés

Praia Morro Branco, Beberibe – Ceará

Praia Morro Branco es una impresionante playa situada a unos 90 kilómetros de Fortaleza, dentro del distrito de Beberibe en el estado de Ceará. Ofrece magníficas opciones para quienes buscan ahorrar dinero. ¿Su característica más importante? Cuenta con acantilados de colores tierra y dunas que te transportarán directamente a una película de ciencia ficción.

La playa es bastante tranquila y hay guías de turismo que ofrecen caminatas por los laberintos.

Playa de Taipu de Fora, Península de Maraú – Bahía

La playa de Taipu de Fora es una impresionante playa situada en la península de Maraú, al sur de Bahía. Es considerada una de las playas más hermosas de Brasil gracias a sus hermosas aguas turquesa y a su piscina natural de 1 kilómetro de longitud en la que podrás disfrutar de distintos peces.

Su arena dorada, playa tranquila y actividades de entretenimiento hacen de esta playa, un destino para tus vacaciones en Brasil.

Cómo ahorrar en vuelos a Brasil

Si querés ahorrar dinero en tus vuelos a Brasil, una de las mejores formas de hacerlo es reservando tu vuelo con antelación. Las aerolíneas suelen ofrecer descuentos y promociones especiales a quienes reservan sus boletos con antelación. Además, siempre es una buena idea comparar diferentes aerolíneas y sus precios antes de comprar los boletos.

También tenés la opción de comparar distintas agencias de viajes y aerolíneas antes de comprar tus boletos. Cuando estés listo, borrá las cookies de tus buscadores y adquiere tus boletos. Otra alternativa que tenés es la de elegir vuelos con escalas, usualmente son más baratos.

Es importante aclarar que no hay agencia de viaje, hotel o aerolínea que siempre ofrezca el menor precio. El turismo se mueve gracias a la oferta y demanda así que compra tus boletos cuando no sea temporada de viajes.

Cómo ahorrar en hospedaje

Quienes deseen ahorrar dinero en alojamiento en Brasil deben tener en cuenta algunos consejos y trucos. En primer lugar, reservar a través de sitios web de descuentos como Booking.com o Despegar.com. Estas plataformas suelen ofrecer los mejores precios y usualmente cuentan con paquetes de traslado, hotel y comida.

Otra opción para los que buscan aventuras es viajar a través de plataformas de voluntariados. Con esta opción podrás alojarte en albergues.

Conclusión

Las vacaciones en Brasil son una forma estupenda de relajarse y disfrutar de la cultura única del país. Hay muchos destinos asequibles que ofrecen experiencias maravillosas a precios estupendos. Ya sea Curitiba, Foz do Iguaçu, Itaúnas, Lençóis Maranhenses, Maragogi, Praia Morro Branco, o la playa de Taipu de Fora, hay muchas opciones entre las que elegir.

Además, si se reservan los vuelos y el alojamiento con antelación, los viajeros pueden ahorrar aún más dinero en sus vacaciones en Brasil. Con un poco de investigación y planificación, cualquiera puede disfrutar de unas vacaciones increíbles.

