El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) anunció la puesta en marcha de los nuevos horarios de verano del Mirador del Obelisco. Se trata de una de las propuestas imperdibles para los que visitan la ciudad. Miles de personas no se quieren perder la experiencia de subir al ícono porteño y obtener la tan ansiada selfie con la avenida 9 de Julio de fondo.

¿Cuáles son los horarios para visitar el Mirador del Obelisco?

El Mirador del Obelisco amplió este verano 2026 su horario para visitarlo de 9 a 21 horas.

¿Cómo comprar las entradas para el Mirador del Obelisco?

La venta online de entradas para acceder al Mirador del Obelisco se realiza a través del sitio oficial: miradorobelisco.com.ar

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mirador del Obelisco?

Residentes: entrada general $ 18.000 (con acreditación de documento) | Jubilados y niños de entre 4 y 11 años, $ 14.500.

No residentes: entrada general $ 36.000 | Niños de entre 4 y 11 años, $ 29.000.

Edad mínima para el ingreso: 4 años.

¿En qué consiste la visita al Mirador del Obelisco?

Al subir ocho escalones, llegarás al ascensor que te llevará en 1 minuto hasta el nivel 55, donde una escalera caracol de 35 peldaños te conducirá al mirador. Una vez allí, a través de 4 ventanas orientadas estratégicamente hacia los puntos cardinales, te espera una panorámica inigualable que hasta ahora solo era posible tras subir 206 escalones de una angosta escalera marinera. La experiencia dura unos 20 minutos y se complementa con una narración histórica y cultural.

¿Por qué visitar el Mirador del Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires?

Cada año, la Ciudad de Buenos Aires recibe a más de 9 millones de turistas nacionales e internacionales, y el Obelisco siempre configuró una parada obligada. Con este nuevo mirador, la experiencia resulta inmersiva e integral, sumando valor a uno de los grandes íconos urbanos del mundo.

Además, pensando en la accesibilidad, próximamente se ofrecerá una experiencia de realidad virtual para que quienes tengan movilidad reducida también puedan conocer de cerca los secretos y la evolución de este símbolo porteño.