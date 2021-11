Cámaras de turismo rechazan la prohibición de compras de viajes al exterior con tarjetas

El director ejecutivo de la Cámara de Líneas Aéreas afirmó que rechazan la medida, sostuvo que harán caer las inversiones y no descartó judicializar la medida.

El director ejecutivo de la Cámara de Líneas Aéreas, Felipe Baravalle, afirmó que rechazan la prohibición de ventas de pasajes al exterior en cuotas, adelantó que harán caer las inversiones del sector en la Argentina y no descartó la posibilidad de que judicialicen la decisión.

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente sectorial remarcó que "fue una medida inconsulta y justo antes del Black Friday, cuando muchas personas pensaban comprar ahora". Además destacó que "arriba del 80% de la gente compraba los pasajes en cuotas".

"Se venía anticipando el Black Friday y mucha gente estaba esperando para hacer la compra hoy. Esto lo cambia", indicó. Del mismo modo puntualizó que "las ventas de pasajes se van a ver seriamente afectadas". El empresario explicó que el 80 por ciento de los turistas compraba por medio de cuotas.

"Todavía no hemos tomado la decisión de judicializar la medida", resaltó Baravalle, aunque alertó que otros actores de la industria plantearon la "inconstucionalidad de la medida", análisis que abre las puertas a frenar la decisión del gobierno por la vía judicial.

Baravalle explicó que la medida afectará la llegada de turistas del exterior debido a que habrá menos vuelos disponibles. De todos modos, reconoció que el sector "se venía recuperando" en un porcentaje del 60 por ciento en comparación con los tiempos previos a la pandemia del coronavirus.

"La idea era traer más turismo y sumar más frecuencias pero estas medidas lo complican", resaltó en la misma línea.

Empresas y cámaras en contra

La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) y Despegar se expresaron, a través de comunicados, en duros términos sobre la prohibición de financiar en cuotas los pasajes al exterior y servicios turísticos con tarjetas de crédito, que estableció en la jornada de ayer el Banco Central.

"Es una medida que impacta directamente sobre nuestro sector golpeando especialmente a las agencias más pequeñas", definió el comunicado de la FAEVYT, que puso de relieve la situación que los afecta: “En medio de la peor crisis que ha atravesado la industria turística en su historia de la que está siendo tan difícil salir adelante, y cuando pensábamos que ya no podía pasar nada más, nos encontramos con una decisión del Banco Central que impacta de lleno sobre las agencias de viajes y turismo”.

La entidad, que representa a más de 5.000 agencias de viajes argentinas, mostró su preocupación y advirtió que puede ir a la justicia. “Una vez más, ante la incapacidad de generar medidas serias, las mismas decisiones de siempre tomadas de forma inconsulta y, claramente, como un parche que no hará más que perjudicar a la industria turística, motor de la economía argentina, y a los ciudadanos que quieren o deben viajar.

Y agregaron: "Nuestro equipo legal ya está evaluando accionar por vía judicial frente a semejante discriminación (una medida solo contra el turismo) que podrá, incluso, traer como consecuencia medidas idénticas de otros países hacia el nuestro”.

El Banco Central no permitirá la compra de pasajes al exterior en cuotas

A partir de este viernes, no se va a poder financiar en cuotas con tarjeta de crédito pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior tales como alojamiento o el alquiler de un auto. Así lo determinó una resolución emitida por el Banco Central, en una medida que apunta a evitar la salida de dólares.

Los pasajes de avión con destino dentro del territorio nacional se podrán financiar con tarjeta de crédito dentro de los programas de Ahora 12 impulsados por el Gobierno. En tanto la adquisición de pasajes de avión con destino al exterior se podrá financiar con tarjeta de crédito con una tasa de 43%, según una disposición del BCRA. Fuentes del Gobierno dieron a entender que "se termina un subsidio que viajan al exterior", ya que compraban dólares en cuotas sin interés.

“Establecer con vigencia a partir del 26.11.21, que las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas- de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.). ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios”, señaló la norma del Central.