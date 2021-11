Tucumán: dos periodistas denunciaron que fueron abusadas mientras cubrían las elecciones

Las denunciantes estaban haciendo la cobertura de las elecciones PASO y de las generales en la casa de Gobierno. Los detalles de las denuncias y los testimonios.

Dos periodistas denunciaron haber sido abusadas sexualmente durante la cobertura de las elecciones legislativas en la Casa de Gobierno de la provincia de Tucumán. Según las acusaciones, los hechos ocurrieron el 12 de septiembre durante la cobertura de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO); y el pasado 14 de noviembre, durante el desarrollo de las elecciones generales. Las denunciantes fueron Carolina Ponce de León de Radio Universidad y Mariana Romero de Radio 10 Tucumán.

Desde el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) se solidarizaron con la causa y en un comunicado expresaron su repudio a las situaciones de abuso y exigieron garantías para los trabajadores de prensa durante la cobertura de eventos masivos.

Denuncias de abuso sexual en la Casa de Gobierno de Tucumán: los testimonios

En primer lugar habló, Carolina Ponce de León, quien trabaja para Radio Universidad, declaró que el domingo 14 de noviembre fue acorralada por tres personas que la manosearon en la Casa de Gobierno de Tucumán. “Una me metió la mano por adelante, otra por atrás, yo me puse la cartera entre las piernas para frenar esto un poco”, dijo la mujer al diario local El Tucumano. Ponce de León contó que "no se podía ni caminar de la cantidad de gente que había".

“A una de estas personas se le enganchó un anillo en un gancho que tiene mi cartera. Me daba tanta vergüenza la situación, quería llegar hasta donde estaban mis compañeras, que se dieron cuenta de que algo me pasó por mi cara y me puse a gritar”, explicó. Luego del hecho, la periodista se quejó con los organizadores que argumentaron que “no podían controlar a tanta gente”.

La mujer hizo la denuncia correspondiente en la comisaría 1° y en la fiscalía. “Tuve que volver el lunes para describir a las personas. Solamente pude ver a las personas por su ropa. No puedo decir de qué lado o partido son, la verdad es que entraba cualquiera”, agregó en su declaración

El segundo caso fue el de la periodista Mariana Romero, que trabaja para Radio 10 Tucumán. Cuando se enteró de la denuncia de su compañera, desde su cuenta de Twitter contó que le ocurrió algo similar durante las PASO, también en la Casa de Gobierno de Tucumán. La periodista dijo que ese 12 de octubre debía cubrir el discurso del entonces gobernador Juan Manzur.

“La noche de las PASO me tocó cubrir todo el discurso del gobernador con la mano de un desconocido tocándome con fuerza el trasero. Fue en la Casa de Gobierno. No dije nada y hoy me arrepiento, si hubiera hecho lo correcto, quizás no le hubiera pasado lo mismo a mi compañera”, escribió Romero en su cuenta de Twitter.

“Esa noche, a la conferencia de prensa en Salón Blanco hicieron entrar a muchas personas que no eran trabajadores de prensa. Fanáticos que estaban ahí solo para aplaudir. Cuando el gobernador empezó a hablar, ellos se mezclaron con la prensa. Yo sentí que alguien me manoseaba de una manera tan fuerte y descarada que pensé que era alguna de mis compañeras intentando acomodarme algo en el bolsillo trasero”, agregó la periodista.

“Al final me liberé una mano y agarré la que me estaba manoseando. Me di vuelta y lo vi, el tipo me miró de frente sin expresión alguna. Lo insulté, pero no creo que me haya escuchado con el discurso atronando por los altavoces. Pasé un rato sin problemas, hasta que el tipo me apoyó. Me alejé como pude”, detalló.

En su descargo, reconoció que "se avergonzaba de no haberlo dicho antes" y lamentó: "No podemos trabajar así. Estas cosas a nuestros compañeros varones no les pasan. Nadie merece trabajar así, mientras le manosean sus partes íntimas”.