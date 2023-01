Trenes Argentinos: la línea Mitre no ingresará a Retiro durante el verano

Desde este lunes 16 de enero hasta finales de abril no llegarán los trenes hasta la estación Retiro por obras que se están realizando en la infraestructura de vías. Los recorridos serán desde José León Suárez y Tres de Febrero y entre Tigre y Belgrano C.

Trenes Argentinos confirmó que las formaciones de la Línea Mitre no ingresarán desde este lunes y hasta finales de abril a la estación Retiro por el avance de las obras que están realizando en las vías de acceso a al terminal ferroviaria. Durante ese periodo, los servicios se prestarán entre las estaciones José León Suárez y Tres de Febrero y entre Tigre y Belgrano C, en tanto que el servicio entre Belgrano C y Mitre, seguirá funcionando como lo está haciendo actualmente.

Las tareas que se llevarán a cabo consisten en el desarme completo de todos los componentes de la infraestructura de vías y la adecuación de la superficie donde posteriormente se ubicará el tendido renovado. Por el momento, no está previsto que de disponga de un servicio de ómnibus para el traslado desde Tres de Febrero o Belgrano C, hasta Retiro.

Durante el lapso en que el tren no llegue a la terminal, está también estipulado que se realicen mejoras en los drenajes, que se coloque piedra balasto, se realice la soldadura y alineación de rieles y se instalen nuevos durmientes, en tanto que también se prevé avanzar en la modernización de la alimentación eléctrica.

"Estos trabajos son necesarios para mejorar la prestación del servicio ya que, desde su construcción hace más de 100 años, nunca fue intervenida de manera integral", subrayaron fuentes de Trenes Argentinos a Télam.

Indicaron, además, que "la falta de inversión en este sector ha sido causa de demoras y cancelaciones de los tres ramales: más del 70% de las afectaciones ocurren por fallas en los sistemas de señales, de energía o de cambios de vías".

Una vez concluidos los trabajos, a fines de abril, volverán a ingresar a la estación Retiro los ramales a José León Suárez y Tigre, no así el que va a la estación Mitre, que seguirá operando, como ocurre actualmente, hasta Belgrano C, hasta el restablecimiento total del servicio.

Todos los viajes en trenes de larga distancia

Entre Buenos Aires y Mar del Plata circulan tres servicios diarios, en tanto que funcionará un refuerzo directo con salida los viernes, sábados y domingos. El costo de los pasajes a Mar del Plata es de 920 pesos en primera y 1.110 en pullman. A su vez el servicio entre General Guido y Divisadero de Pinamar, circula diariamente.

El tramo Buenos Aires-Rosario cuenta con un tren diario; entre Buenos Aires y Córdoba circulan dos trenes semanales; al igual que entre Buenos Aires y Cevil Pozo (Tucumán). Entre Buenos Aires y Bragado hay tres servicios semanales (se incorpora una cuarta) y entre Buenos Aires y Pehuajó circula un servicio semanal. Por su lado, Buenos Aires-Junín cuenta con un servicio diario y desde Buenos Aires a la localidad puntana de Justo Daract hay un servicio semanal. El tren que conecta Constitución con Bahía Blanca se encuentra interrumpido por la ejecución de obras en el puente sobre el río Salado.

Dónde se pueden comprar los pasajes

Los usuarios y usuarias podrán adquirir sus boletos para poder viajar en Retiro, Constitución, Once y las estaciones intermedias o mediante la web (con un 10 % de descuento). Los jubilados tienen un 40% de rebaja y las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) viajarán sin cargo obteniéndolo a través de la página oficial de Trenes Argentinos.

Qué pasa si no puedo viajar

En caso de que el pasajero decida no realizar el viaje, ese lugar será puesto a la venta para que no quede libre y el pasajero podrá iniciar el trámite para la devolución del dinero o el cambio de fecha.

Con información de Télam