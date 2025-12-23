De ahora en más se podrá viajar con mascotas en transporte de larga distancia.

La Secretaría de Transporte de la Nación oficializó este martes una nueva reglamentación para el traslado de mascotas en trenes y colectivos de larga distancia, alineando las condiciones con las que rigen en el transporte aéreo. La normativa fija pautas claras y estrictas: los animales no podrán viajar sueltos y deberán ser transportados exclusivamente en jaulas o transportadoras apropiadas.

Los pasajeros que se trasladen con perros o gatos asumirán la responsabilidad total por la conducta del animal y deberán acreditar, al momento de abordar, que cuentan con el certificado de vacunación antirrábica vigente. Al mismo tiempo, los perros guía o de asistencia quedan excluidos de estas restricciones y no están sujetos al pago de una tarifa extra.

Respecto a la ubicación, se indicó que podrán colocarse sobre el regazo del dueño, debajo del asiento delantero o en una butaca contigua, siempre que se abone el pasaje correspondiente. En todos los casos, deberán ir correctamente sujetos con cinturón de seguridad. Además, la medida establece un límite de una mascota por pasajero adulto.

Sobre la tenencia, la reglamentación establece que cada pasajero adulto podrá viajar con un único animal doméstico y que no está permitido transportar más de una mascota dentro de un mismo contenedor o transportín habilitado para el traslado. Asimismo, la normativa aclara que la tenencia de los animales no puede tener como objetivo su consumo, el aprovechamiento de sus productos ni ningún fin comercial.

Viaje con mascota.

Viajes de mascota en trenes y colectivos de larga distancia: ¿habrá que abonar?

Las compañías de transporte estarán habilitadas a establecer un cargo por el traslado de animales domésticos, de acuerdo con las condiciones del mercado, la disponibilidad del servicio y lo dispuesto por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, pero aún no hay información exacta al respecto.

Recaudos a tomar si se tiene un perro como mascota