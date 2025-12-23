La Secretaría de Transporte de la Nación oficializó este martes una nueva reglamentación para el traslado de mascotas en trenes y colectivos de larga distancia, alineando las condiciones con las que rigen en el transporte aéreo. La normativa fija pautas claras y estrictas: los animales no podrán viajar sueltos y deberán ser transportados exclusivamente en jaulas o transportadoras apropiadas.
Los pasajeros que se trasladen con perros o gatos asumirán la responsabilidad total por la conducta del animal y deberán acreditar, al momento de abordar, que cuentan con el certificado de vacunación antirrábica vigente. Al mismo tiempo, los perros guía o de asistencia quedan excluidos de estas restricciones y no están sujetos al pago de una tarifa extra.
Respecto a la ubicación, se indicó que podrán colocarse sobre el regazo del dueño, debajo del asiento delantero o en una butaca contigua, siempre que se abone el pasaje correspondiente. En todos los casos, deberán ir correctamente sujetos con cinturón de seguridad. Además, la medida establece un límite de una mascota por pasajero adulto.
Sobre la tenencia, la reglamentación establece que cada pasajero adulto podrá viajar con un único animal doméstico y que no está permitido transportar más de una mascota dentro de un mismo contenedor o transportín habilitado para el traslado. Asimismo, la normativa aclara que la tenencia de los animales no puede tener como objetivo su consumo, el aprovechamiento de sus productos ni ningún fin comercial.
Viajes de mascota en trenes y colectivos de larga distancia: ¿habrá que abonar?
Las compañías de transporte estarán habilitadas a establecer un cargo por el traslado de animales domésticos, de acuerdo con las condiciones del mercado, la disponibilidad del servicio y lo dispuesto por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, pero aún no hay información exacta al respecto.
Recaudos a tomar si se tiene un perro como mascota
Brindar una alimentación adecuada: Darle alimento de calidad acorde a su edad, tamaño y nivel de actividad ayuda a mantenerlo sano y con buena energía.
Garantizar agua limpia siempre: Asegurar que tenga agua fresca disponible en todo momento evita deshidratación, especialmente en días de calor.
Cumplir con controles veterinarios: Realizar visitas periódicas al veterinario permite prevenir enfermedades y mantener al día vacunas y desparasitaciones.
Ofrecer ejercicio diario: Sacarlo a pasear y permitirle jugar ayuda a su bienestar físico y mental, reduciendo el estrés y la ansiedad.
Mantener una higiene regular: Bañarlo cuando corresponde, cepillarlo y limpiar sus oídos y dientes contribuye a su salud general.
Proporcionar un espacio cómodo: Contar con un lugar propio para descansar le da seguridad y mejora su calidad de vida.
Educarlo con paciencia: Enseñarle normas básicas favorece la convivencia y previene conductas problemáticas.