Pasajes para personas con discapacidad: denuncias y sanciones a 300 empresas de micros

La Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) continúa recibiendo denuncias y llevando adelante sanciones a diversas empresas del sector por la falta de pasajes gratuitos para personas con alguna discapacidad en micros de media y larga distancia. En esta ocasión, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) expresó su preocupación por la situación actual y los casos informados en las últimas semanas. De esta manera, el gobierno de Javier Milei se desentiende del reclamo de diversos usuarios por el cupo especial reconocido por la Ley N° 22.431 o "Sistema de protección integral de los discapacitados".

"Esta situación ha generado serias dificultades para nuestras familias y para muchas otras personas con certificado de discapacidad, quienes dependen de este derecho fundamental para su movilidad. Desde ASDRA hacemos un llamado urgente para que se regularice la situación a la mayor brevedad. El respeto por los cupos de pasajes gratuitos no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético con la inclusión y la igualdad de oportunidades", expresaron en un comunicado publicado en la página web de la asociación.

En este marco, la CNRT confirmó que –hasta el momento– realizaron 296 sanciones a empresas del sector que se encontraban "en infracción respecto de la norma vigente", se emitieron un total de 1036 intimaciones y actualmente, hay otros 274 casos en proceso sancionatorio por los reclamos realizados en todas las delegaciones del país. Todos ellos son consecuencias de la desregulación del transporte, debido a que el sector al ser considerado "servicio público" quedó en una zona gris.

Mientras tanto, la Secretaría de Transporte exige a las compañías que sostengan el cupo pero éstas aseguran que no deben cumplir más con la normativa debido a la publicación del decreto 883/2024, que permite que cada empresa defina libremente rutas, horarios, tarifas y tipos de vehículos sin autorizaciones previas. "Se les dejó bien en claro que no sólo están obligadas a entregar el cupo hasta la implementación del decreto que comienza en 60 días, sino que después de ese plazo también porque la ley no se modificó", manifestaron desde la CNRT a El Destape, durante la semana pasada.

La pelota va de una cancha a la otra. Las empresas le recriminan al Gobierno que asuma la responsabilidad y desde Transporte señalan que deben cumplir la ley. “Nos empujan a ir a la justicia para que defina quién tiene razón”, manifestaron los empresarios. "Sigue vigente la obligación de transportar a personas con discapacidad. A las empresas que no cumplen, ya las está sancionando CNRT. Avanzaremos con más sanciones y denuncias ante la Justicia para que investigue y reparen los daños causados", apuntó el Secretario de Transporte, Franco Mogetta. ¿Qué sucederá? Todavía es una incógnita.

La directora ejecutiva de ASDRA, Melany Wersocky, señaló a Infobae que las denuncias comenzaron el 15 de octubre y ya son cerca de 36. Seguido de ello, se contactaron con la CNRT; organismo que aseguró que "las multas están siendo bastante altas en cuanto a números económicos y hay muchas empresas que están regularizando la situación". Mientras que, en la misma línea, pidió que se resuelva rápidamente el problema porque "hay muchas personas con dificultades para acceder a derechos básicos".

ASDRA recomienda a los afectados que continúen denunciando los incumplimientos por medio de los diversos canales habilitados y aseguraron que la asociación está "a disposición para brindarles el apoyo necesario". Entre las redes de contacto, figuran el teléfono 0800-333-0300 (de lunes a viernes de 8 a 20 hs) y el mail mesaentradas@cnrt.gob.ar.