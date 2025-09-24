La exlínea Río de la Plata funcionaba a través de la Avenida Calchaquí hasta que fue dada de baja a inicios de 2000

El Consejo Deliberante de Quilmes avanza con el proyecto para reactivar la antigua línea de colectivos Río de la Plata que unía a la ciudad de la ribera con La Plata.

La iniciativa impulsada por el concejal Diego Buffone (PRO) busca que el Ejecutivo local gestione ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) la vuelta del recorrido para "mejorar la conectividad" con la capital bonaerense y sumar alternativas a los vecinos de la región.

"Hoy la línea que reemplazó ese recorrido termina en el Cruce Varela y desde ahí los usuarios tienen que tomarse otro colectivo para llegar a La Plata", explicó el legislador local, quien remarcó también que esta situación "complica la rutina de estudiantes, trabajadores y personas que hacen trámites" en la ciudad de las diagonales.

Además de proponer la vuelta de la exRío de la Plata, Buffone presentó un segundo proyecto: crear una nueva línea que conecte de manera directa el centro de Quilmes con La Plata y poner fin a las combinaciones obligatorias hoy vigentes.

"Hoy hay apenas dos alternativas: una línea por la Autopista La Plata-Buenos Aires, que ni siquiera para en Quilmes, y otra de la empresa Costera Criolla, que apenas roza los márgenes del partido", detalló el concejal del PRO.

La exlínea Río de la Plata funcionaba a través de la Avenida Calchaquí hasta que fue dada de baja a inicios de 2000. Su cierre dejó a 700 choferes sin empleo y obligó a quienes viajaban a La Plata a depender de trasbordos y el Tren Roca. Desde entonces, el recorrido directo dejó de estar disponible para los usuarios.

"Si bien está la posibilidad del ferrocarril, cada vez que hay obras o problemas técnicos, los vecinos se quedan sin una opción directa para llegar a la capital provincial", insistió Buffone.

¿Cuáles son las opciones para viajar desde Quilmes hasta La Plata?

Las principales opciones para viajar desde Quilmes hasta La Plata son:

a) Tren Línea Roca

b) Línea 159 SU (Estación Quilmes- "Moqsa") - Trasbordo con las líneas 195/129