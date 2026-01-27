Histórica obra en el Conurbano: un nuevo puente promete terminar con el caos del tránsito

Una obra de infraestructura clave y largamente esperada por los vecinos del Conurbano bonaerense se convirtió en realidad. El pasado lunes 20 de enero de 2026, quedó inaugurado y habilitado al público el nuevo puente peatonal que cruza la Ruta Provincial N°4, también conocida como Avenida Monteverde o Camino de Cintura, en la localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown.

La estructura, que promete revolucionar la seguridad vial y la circulación en un punto neurálgico de alto riesgo, representa una inversión histórica para el municipio y una respuesta concreta a una demanda vecinal de años.

El acto de inauguración fue encabezado por el intendente local, Juan José Fabiani, quien destacó el impacto transformador de la obra. "Este puente es una obra de inclusión, de seguridad y de desarrollo para nuestro distrito. Responde a un pedido histórico de los vecinos y viene a solucionar un problema grave de tránsito y riesgo para los peatones", afirmó el jefe comunal.

La Ruta 4 es una de las vías de acceso más congestionadas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con un intenso flujo de camiones, colectivos y vehículos particulares, lo que convertía los cruces a nivel en un peligro constante para estudiantes, trabajadores y residentes.

Una solución estratégica, en un punto crítico

El puente fue construido en un lugar estratégico: a la altura de las calles Amenedo y Vallejos, en el corazón de Burzaco. Esta zona concentra una altísima circulación peatonal, debido a la presencia de instituciones educativas de gran concurrencia. La obra beneficia de manera directa a la comunidad de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) y al Jardín de Infantes N° 952, además de a comerciantes, trabajadores y vecinos de los barrios aledaños.

Durante años, miles de personas, incluidos niños y jóvenes estudiantes, se vieron obligados a cruzar la ancha y veloz Ruta 4 a nivel, sorteando el tráfico en una maniobra de alto riesgo. El nuevo puente elimina ese peligro de raíz, ofreciendo un cruce elevado, seguro y ordenado. Se estima que mejorará la calidad de vida de más de 15.000 personas que diariamente transitan por la zona para estudiar, trabajar o realizar trámites.

Características de una obra con inclusión y tecnología

El puente no es solo un paso elevado; es una obra moderna diseñada con criterios de inclusión universal y durabilidad. Se trata de una estructura de hormigón armado que se eleva 5.30 metros sobre la ruta, con una longitud total de 60.80 metros y un ancho de 4 metros, dimensiones que permiten el paso sin restricciones de todo tipo de vehículos pesados por debajo.

Uno de los aspectos más destacados es su accesibilidad total. La obra fue pensada para que todas las personas puedan utilizarla sin barreras, incorporando rampas de acceso con pendientes suaves, descansos intermedios y barandas de protección en toda su extensión. Esto garantiza un tránsito fluido y seguro para personas con movilidad reducida, adultos mayores, familias con coches de bebé y cualquier peatón.

Un eslabón en un plan integral de movilidad

La inauguración de este puente no es un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de un plan integral de movilidad y obra pública que lleva adelante el municipio de Almirante Brown. Según explicaron las autoridades, la intervención en la Ruta 4 incluye también la reconfiguración de carriles, la instalación de nuevo alumbrado LED y la repavimentación de sectores linderos, con el objetivo de optimizar por completo la circulación en este corredor vital.

La obra demandó una inversión millonaria y meses de trabajo coordinado. Para los vecinos, significa la concreción de un sueño colectivo y el fin de una preocupación cotidiana. "Ver esto terminado es una emoción enorme. Ahora nuestros hijos van a poder ir al jardín y los estudiantes a la universidad con una tranquilidad que antes no teníamos", comentó Valeria, una vecina de la zona, mientras era una de las primeras en probar el nuevo cruce.

Con esta pasarela, Burzaco no solo gana en seguridad y ordenamiento vial, sino que da un salto cualitativo en su desarrollo urbano, priorizando el bienestar y la protección de sus habitantes.