Corrientes: advierten por demoras de hasta 60 días en la entrega del DNI y fallas del nuevo correo

En plena temporada de verano, el Registro Provincial de las Personas de Corrientes atraviesa un escenario crítico. La combinación entre la alta demanda por el éxodo turístico y una reducción del 50% en la planta de personal, debido a licencias ordinarias, generó una crisis en la atención al público.

Pablo Cano, titular del área, advirtió que los tiempos habituales de gestión se vieron alterados: el trámite común de DNI, que solía demorar 30 días, hoy puede extenderse hasta los 60 días.

Así lo advirtió el director del organismo, Pablo Cano, quien explicó que la situación se ve agravada por la reducción del personal durante el receso veraniego: “Estamos en una época de muchísima demanda y con menos personal. Atendemos de 7 a 13, con y sin turno, pero con apenas la mitad de la dotación habitual”, señaló.

Además, señaló que el principal problema radica en la falta de control previo de la documentación: "La gente se acuerda a última hora. Llegan a la frontera y descubren que el pasaporte está vencido o que no renovaron el DNI de sus hijos menores de 8 años. En ese momento, el documento ya no es válido y no pueden seguir viaje", detalló en diálogo con Diario Época.

Para estos casos desesperados, la solución en Corrientes no es inmediata. Un trámite express demora cuatro días hábiles. "La única alternativa para tener el documento en el día es viajar a los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque, Rosario o Córdoba, donde se entrega el DNI al instante en tres horas", afirmó.

Fallas en la distribución de documentos en Corrientes: "Impacto negativo"

Cano remarcó que uno de los mayores problemas se relaciona con las fallas en la distribución domiciliaria de los documentos. Tras el cambio de licitación dispuesto por el Gobierno nacional (RENAPER), el servicio pasó de Correo Argentino a la empresa OCASA, lo cual generó un fuerte impacto negativo en el interior provincial.

"Lamentablemente, la infraestructura de OCASA no es suficiente porque no tiene carteros en todas las ciudades", planteó Cano. Según explicó, la logística actual es deficiente: móviles que salen de Misiones o Entre Ríos para entregar documentos en ciudades como Virasoro o Santo Tomé, pero cuyos choferes desconocen las calles y a los vecinos.

En contraste con las dificultades del Documente Nacional de Identidad y el Pasaporte, Cano destacó el éxito de los trámites virtuales. La solicitud de partidas de nacimiento ahora es un proceso ágil que se gestiona a través de la web oficial.

"Funciona cada vez mejor. El ciudadano se loguea con su CUIT o CUIL, hace la solicitud y en 24 horas recibe el documento con firma electrónica en su correo. No necesitan moverse de su casa", sostuvo.