Tomaron el colegio Nacional Buenos Aires contra la continuidad de la rectora

Estudiantes iniciaron un reclamo en contra de la gestión actual y posible reelección de la rectora Valeria Bergman por "desinterés y desidia" hacia el colegio.

Las y los estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires (CNBA) realizaron la toma del establecimiento educativo, que se mantenía durante la mañana del martes, en reclamo contra la gestión actual de la rectora Valeria Bergman de cara a las próximas elecciones académicas. Así fue informado por el Centro de Estudiantes de la institución, tras varias asambleas.

El pasado lunes, durante la jornada de mañana, tarde y noche, más de 200 alumnas y alumnos decidieron por asamblea tomar el colegio en rechazo a una nueva postulación de Bergman, quien busca continuar durante un período de cuatro años más al frente del histórico colegio de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el centro de estudiantes, a través de un comunicado en redes sociales, manifestaron: "Este diciembre se cumplen cuatro años de su gestión y a les estudiantes del CNBA no nos quedan dudas: la rectoría de Bergman es nociva para la institución". Y agregan: "Queda en evidencia día a día el desinterés y la desidia de las autoridades hacia el Colegio".

En el mismo documento, las y los jóvenes señalaron que "se caen techos, ventiladores y ventanas" remarcando que "la situación edilicia no da para más". Sumado a esto, sobre el cierre apuntan: "Durante cuatro años de gestión, no se realizó ningún concurso docente y no habría intención de hacerlo".

Cabe recordar que los mismos estudiantes del CNBA, que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ya se había unido a las tomas de colegios llevadas a cabo en la Ciudad "en solidaridad" con sus pares durante el reclamo por más calidad y mejores condiciones en las viandas, mejoras en la infraestructuras edilicias y las prácticas en empresas dispuestas por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Ciudad reclama más de $50 millones por las tomas de colegios

El Gobierno de la Ciudad de Buennos Aires denunció penalmente a 366 madres y padres por las tomas en los colegios y a través de la Procuración General de CABA ya radicó otras 25 denuncias penales contra los adultos por daños y perjuicios. El Ministerio de Educación calculó "el monto por los días de clase perdidos" y les reclamó más de 50 millones de pesos.

Las denuncias por los días de clases perdidos ascienden a $50.538.442,85. Este monto desemboca de un informe técnico elaborado por el Ministerio de Educación, en el que se definió el valor correspondiente al pago diario de salarios del personal de las escuelas tomadas. El gobierno porteño busca así que los padres de los alumnos que protagonizaron las tomas carguen con el costo laboral que implicó tener cerradas las escuelas.

Además, el Ministerio de Educación de la Ciudad, determinó que se extienda el período de clases hasta el 23 de diciembre en las escuelas que fueron tomadas por alumnos y alumnas del ciclo secundario como "mecanismo de compensasión" a los días de toma. "Nuestra obligación como adultos es enseñarles a los chicos a dialogar y a participar, pero entendiendo siempre que hay otros derechos que deben respetarse y que todas esas diferencias deben poder convivir en una misma sociedad", expresó la ministra Soledad Acuña.