Toma de colegios: estudiantes del Mariano Acosta levantaron la protesta

Desde el Acosta realizarán una asamblea para definir los pasos a seguir. Mientras tanto, otros colegios de CABA continúan con la medida.

Estudiantes de la escuela Mariano Acosta, ubicado en la Cudad de Buenos Aires, decidieron levantar durante la mañana de este martes la toma que mantenían desde el viernes pasado en reclamo por mejores viandas y en contra de las prácticas laborales obligatorias dispuestas por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Más allá de esto, es importante resaltar que otros colegios continúan con la medida de protesta en la jurisdicción.

La toma en el Mariano Acosta se inició el pasado viernes y se extendió hasta las 7 de la mañana de hoy, tal como estaba estipulado. De todas maneras, durante la jornada de este martes se llevará a cabo una "asamblea permanente" para luego definir que hacer, según informaron desde el centro de estudiantes del establecimiento a Agencia Télam.

Por su parte, durante el día lunes, otros colegios de la jurisdicción se sumaron a la medida tomada por el Acosta bajo el reclamo de mejores viandas y en rechazo a las prácticas laborales obligatorias impuestas por el jefe de Gobierno de CABA con el objetivo de "hacer más suave el tránsito entre el sistema educativo y el trabajo". En respuesta, desde Ciudad denunciaron penalmente a los padres de los alumnos involucrados en la protesta.

"Estamos denunciando penalmente a las familias que están autorizando e ingresando con sus hijos a las escuelas que se tomaron. Hay menores de edad en un edificio público con adultos que desconocemos. Esto es responsabilidad de las familias que autorizan a sus hijos a estar ahí", anunció la ministra de Educación de CABA, Soledad Acuña, durante las últimas horas en diálogo con LN+. Además, informó que durante el 2018, el gobierno porteño denunció a 40 familias que fueron procesadas en la Justicia por la misma razón.

Por otro lado, Acuña alertó sobre los chicos en las tomas: "Van a tener que recuperar cada día de clases que pierden, dejan de tener la posibilidad de participar de otras prácticas educativas, otras series estudiantiles y salidas pedagógicas; pierden todo ese tipo de beneficios; y obviamente, al perder días de clases, pierden oportunidades de aprender e instancias de recuperación".

Los colegios que se sumaron a la toma

Entre los colegios que continúan con la medida durante esta mañana aparecen la Escuela Normal Superior Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg (conocido como "Lengüitas") y la Escuela Superior Especializada en Cerámica N°1; mientras que continuaban con la toma durante la noche, el Mariano Moreno y el Juan Ramón Fernández. Por su parte, otras escuelas tienen previsto definir un pernocte entre los que figuran: el Padilla, el Cortázar, la Falcone, el Normal 8 y los especializados en Danzas.

Quienes participan en estas tomas afirman que "con hambre no se puede estudiar" y exigen, frente a esto, la aprobación del proyecto de Ley Integral de Derecho a la Alimentación Adecuada en las Institución Educativas, otorgando así viandas dignas para las y los estudiantes. Por su parte, la segunda consigna es "No a las Acap" (Actividades de aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores).

En las últimas horas, desde el Acosta denunciaron violencia y un corte de luz intencional en el establecimiento por parte del ministerio de educación porteño. "Nos estamos enfrentando a una gran persecución política, se están manejando con mucha violencia, subestimando a los pibes (...) lo hace Acuña al decir que los docentes nos adoctrinan", dijo Carla Andrade, presidenta del centro de estudiantes, en diálogo con C5N. Al mismo tiempo, señalaron que la ministra "no está al tanto de las condiciones" en las que atraviesan las jornadas educativas y que no pasó por el colegio a escuchar los reclamos.

"Una toma es demostrar cómo los pibes tiene las convicciones en alta y que aunque nos corten la luz no nos van a apagar a los pibes, aunque nos pongan en peligro -nos dejaron en un peligro terrible a más de 150 menores de edad- esto no va a levantar nada", avisaron. Ahora quedará conocer qué se define en la asamblea permanente durante la jornada de hoy y se definirá si sigue la toma o no.