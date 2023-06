Notó que los hombres no hablaban de los talles e hizo sentir a miles incluidos a través de TikTok

En abril de 2023, Rodrigo Maslach subió a TikTok el primer video en el que mostró cómo eran realmente los talles de los locales de ropa. Al no ser usual que un hombre hable de este tema, rápidamente creó una comunidad en la que le recomiendan locales y le agradecen por su contenido.

Rodrigo Maslach notó que en el debate por los talles de la ropa faltaba una pata: la de la indumentaria pensada para cuerpos de varones. Por este motivo, en abril de 2023 empezó a grabar videos en locales de ropa para mostrar qué tan reales son los talles y transmitir su experiencia personal. En diálogo con El Destape, detalló los orígenes del proyecto y contó que no todos los comentarios son positivos y algunos, incluso, vienen cargados de altas dosis de odio.

Su contenido interpeló a muchos hombres que no suelen encontrarse con este tipo de videos en TikTok. El nicho estaba ahí y él lo pudo identificar. "Nunca vi un pibe quejándose de esas marcas pedorras que no nos incluyen", remarcó. Los videos sobre la Ley de Talles, que buscaban visibilizar la frecuente exclusión, venían, casi siempre, de creadoras mujeres, como es el caso de la influencer Online Mami. Rápidamente, Rodrigo se encontró con comentarios de otros hombres agradeciéndole, pidiéndole detalles sobre los locales y recomendándole nuevos lugares para filmar.

Sus comienzos como creador de contenido de TikTok se dio por un hecho de la vida cotidiana: su cuñado necesitaba comprar ropa y le pidió asesoramiento, una mano, para empezar a encontrar un estilo que lo convenciera. "Ayudándolo en eso me acordé de cuando yo era adolescente, a los 13 o 14 años, que empecé en la movida flogger, que estaba de moda. Y me pasaba que iba a los mismos locales de ropa que iban mis amigos, me quería comprar más o menos lo mismo, que había empezado la movida de los chupines o las remeras con escote en v, y no me entraba nada. Y yo pensaba que era mío el problema porque, aunque siempre hice mucho deporte, siempre fui un tipo grande", destacó.

En su perfil de TikTok tiene aclaradas sus medidas y los talles que suele usar para que otros con fisionomía similar lo tomen como modelo: mide 1,83, pesa entre 105 y 110 kilos, en las prendas que van en el torso usa XXL y los pantalones, por lo general, los compra en talle 48 o 50. El objetivo de sus videos tienen que ver con dar herramientas a los chico, o por qué no los adultos, para que no sientan lo que Rodrigo tenía en la suya cuando quería comprar lo mismo que sus amigos y las marcas no lo incluían: "A los 13 o 14 años no tenés seguridad, y un montón de cosas que vas aprendiendo a lo largo de la vida te hacen dar cuenta que no es la muerte de nadie no usar lo mismo que el resto de tus amigos, pero angustiaba mucho. A mí, por lo menos, me hacía mierda. Tuve un montón de inseguridades", recordó.

Si bien en junio de 2021 se promulgó en Argentina la Ley de Talles, todavía no entró en vigencia y, de esta forma, las marcas se manejan de la misma manera que antes de que se aprobara en el Congreso. "Siempre tuve claro que las marcas no hacían ropas para todos", aclaró Rodrigo, con cierto tono de resignación más que de enojo.

La metodología para armar los videos es simple: entra a un local, explica qué es lo que hace y pregunta si hay algún problema con que grabe su contenido allí. "Trato de ir apenas abren para que no haya tanto tráfico de gente y molestar lo menos posible", detalló. Si no lo dejan filmar, deja el local sin hacer problemas. Sin embargo, no solo en la mayoría de los locales no se dan este tipo de conflictos sino que, en algunos, los vendedores hasta lo asesoran a la hora de elegir las prendas.

Cuando los usuarios de las redes se encuentran videos referidos a la Ley de Talles o temáticas similares, suelen ser contenidos diagramados y publicados por y para mujeres. El faltante de contenido de este estilo para usuarios varones fue algo que Rodrigo pensó antes de prender la cámara y ponerse a filmar. "Cuando hago algo, trato que sea algo original. Abrí TikTok, puse distintos hashtags sobre el tema y eran todas chicas hablando de las marcas que tienen talles únicos, lugares que tienen ropa grande, etcétera. Y nunca vi un tipo hablando de esto. Nunca vi un pibe quejándose de esas marcas pedorras que no nos incluyen. Entonces dije 'esto es un nicho'. Igual, en mis videos trato de no vincularlo solo a lo masculino e integrar a las chicas" relató y agregó: "Tuve un comentario hace poco de una chica que decía: 'Me alegra que en la masculinidad se empiece a hablar de estos temas'".

El hecho de que se animara a dar el primer paso hizo que muchos hombres que sentían lo mismo que él se sintieran identificados. "Estaba esa duda en ellos, estaban esos problemas e inseguridades. Pasa que nadie se animaba a hacerlo; llegó el barbudo cara rota y lo hizo. Y me pone contento lo que estoy haciendo, lo estoy disfrutando mucho, pero era hora de que alguien lo haga", destacó.

A pesar de que muchas veces las respuestas de los usuarios muestran agradecimiento y transmiten buenas vibras, otras tantas vienen cargadas de comentarios discriminatorios. "Recibo muchos comentarios o mensajes tipo 'gordo andá a hacer dieta', 'andá a cuestión de peso', 'andá a Avellaneda que hay talles especiales', expresó Rodrigo y recordó un mensaje puntual que, si bien a lo mejor no tenía intención de causar daño, le quedó grabado: "Uno me puso: 'Yo reemplacé el aceite común por aceite vegetal y dejé de ponerle condimentos a la comida y así pude comprar la ropa'. Flaco, bien por vos, que pudiste bajar de peso y bajaste. Yo soy un tipo sano, que no tengo colesterol ni nada".