En tan sólo dos meses, se cumplirán dos años de la denuncia que Thelma Fardín hizo contra Juan Darthés. El actor fue acusado de haberla violado cuando ella tenía apenas 16 años y él 46; mientras ambos se encontraban trabajando en una gira de la telenovela 'Patito Feo' por Centroamérica. En aquel entonces, varias personalidades famosas creyeron en la palabra de Darthés. Una de ellas fue Georgina Barbarossa, quien lo defendió públicamente.

En una entrevista que le concedió a Mitre Live, la actriz recordó la reacción que tuvo en aquella oportunidad: "Yo no lo podía creer cuando lo denunció. Es más, lo defendí y me puse a todo el Colectivo de Actrices Argentinas en contra. Después le pedí perdón a Calu. Con Juan convivíamos en el trabajo. Su camarín estaba al lado del mío. Venía muchas veces y cuando me enteré dije: '¡No!'".

Asimismo, Barbarossa explicó que le costó creer lo que su ex compañero de Dulce Amor hizo debido a los gestos que el actor había tenido hacia ella con situaciones familiares: "Cuando mi mamá se quedó ciega, Juan me ayudó y me consiguió a un cura sanador. Fui a dos curas que me mandó Juan. No puede ser. Un horror. La verdad que fue un dolor profundísimo. Me dolió. No es el Juan que yo conozco. No es el Juan que yo conocí".

"Me atendió, me agradeció al principio. Y después no lo llamé más"

Como si fuera poco, la actriz estuvo muy cerca de Darthés, al punto de que lo llamó para comentarle que lo apoyaba, acción de la cual hoy se arrepiente. ¿De qué trató la charla privada que mantuvo con él? Esto dijo: "Me atendió, me agradeció al principio. Y después no lo llamé más. Sabés que me da mucha pena su mujer y sus hijos. Y él, bueno, ya está; se arruinó la vida. No sé. Ya está. Es complicado. Cuando hablé con él lo noté tranquilo. Y después le pedí perdón a Calu. Me mandé un moco, que se yo".

Tras el revuelo que se generó con el correr de los meses, el actor no pudo sostener las excusas y mentiras que puso a través de los medios y se escapó a Brasil. ¿El motivo? En dicho país puede gozar de la libertad debido a que no existe un tratado de extradición para sus ciudadanos.

+ El video con la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés: