La Justicia liberó al Teto Medina

La Justicia de Garantías de Quilmes ordenó la excarcelación de Marcelo "Teto" Medina y a un grupo de los involucrados en la causa abierta por supuesta explotación laboral y reducción a la servidumbre en la comunidad terapéutica "La Razón de Vivir". Se espera que el conductor de TV abandone en las próximas horas la Dirección Nacional de Investigación (DDI) de Quilmes donde se encuentra detenido.

El exhumorista y animador del programa VideoMatch, Marcelo José Medina, había sido arrestado el jueves en su domicilio de Palermo, acusado de ser la cara visible de la organización, para reclutar personas con charlas motivacionales en redes sociales y en varios puntos del país, que luego supuestamente eran reducidos a la servidumbre en condiciones infrahumanas.

Fue esta semana cuando los abogados defensores del Teto Medina, Adrián Tenca y Omar Saker, solicitaron la excarcelación.

Al momento de haber sido detenido junto a otras 16 personas, en el marco de una serie de allanamientos en CABA, Gran Buenos Aires y Córdoba, el defensor de Medina, Adrián Tenca, había dicho: "Él fue absolutamente claro, iba una sola vez por semana, trabajaba de once de la mañana a las cinco de la tarde, cumplía un rol de dar charlas a los chicos y no tiene absolutamente nada que ver con el rol de esta organización".

En su indagatoria, Medina declaró por dos horas y contestó todas las preguntas del fiscal. Según su abogado Adrián Tenca, el ex conductor televisivo indicó que "no tenía ni idea de por qué está detenido". Luego, reveló que su defendido "cobraba 2.500 pesos por cada una de las personas" que llevaba a esos centros de rehabilitación, no solo al de Berazategui, ya que había otros en distintos lugares del país, como Villa María (Córdoba), Casilda (Santa Fe) y Concordia (Entre Ríos).

Qué se está investigando

La investigación se centra en una comunidad terapéutica, llamada "La Razón de Vivir" -que no contaba con la habilitación del Ministerio de Salud bonaerense, orientada a la rehabilitación de personas con adicciones, ubicada en la localidad de Berazategui y Florencio Varela, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, y en el departamento de Punilla, en Córdoba. Fuentes judiciales informaron que en el lugar "se identificaron a unas 200 personas sometidas a trabajos y servicios de servidumbre con fines de explotación laboral, mayores y menores de edad".

Medina fue apresado en su vivienda del barrio porteño de Palermo por personal de la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal Argentina y otras 16 personas fueron demoradas, en el marco de los 21 allanamientos simultáneos realizados con intervención de la Dirección de Trata de Personas de la Policía de la provincia de Buenos Aires y la Policía de Córdoba. A raíz del hecho, la Sedronar tomó intervención para garantizar la situación de los pacientes y sus familiares pidieron evitar la clausura de la institución. El jefe y organizador de la comunidad es Néstor Ezequiel Zelaya, quien también fue detenido