Fuerte sismo en Córdoba: alcanzó los 4,4 grados

Se registró un sismo de 4,4 grados en Córdoba

Un sismo de 4,4 grados de magnitud se produjo en la mañana de hoy en Córdoba, a 5 kilómetros de la ciudad de Tanti. El temblor fue percibido por varios pobladores de la zona y de los edificios más altos de la capital. Hasta el momento, no se registraron daños.

Según lo informado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) el sismo se produjo a las 06:43:12 de hoy, a unos 39 kilómetros al oeste de Córdoba, a unos 5 kilómetros al sudoeste de Tanti. El epicentro del movimiento telúrico se produjo a unos 10 kilómetros de profundidad.

El intendente de la ciudad de Tanti, Luis Azar, habló sobre el teblor: "Fue muy fuerte, no estábamos tan acostumbrados. Yo estaba preparando el mate, lo sentí, se movió todo y me asusté. Ahora estamos esperando novedades de las localidades para ver si hubo acontecimientos". En declaraciones a Crónica TV, Azar expresó que aún no tenía reportes serios mientras que señaló: "En la zona estamos preparados para eso, incluso en las construcciones".

Por su lado, Alejandro Giuliano, el Director del Instituto de Prevención Sísmica, señaló en diálogo con el canal de noticias TN que "seguro habrá réplicas" a la vez que manifestó que, si bien el temblor se sintió "fuerte" se trató de "un sismo muy chico". "Hay un promedio de 25 a 30 sismos diarios. Se siente fuerte, pero fue un sismo muy chico", reveló, tras lo cual indicó: "No se puede descartar que las viviendas aledañas tengan daños".

En las redes sociales varios usuarios destacaron el susto por el temblor registrado a tempranas horas de la mañana.

El sismo en Córdoba se produjo días después del que se registró el pasado 18 de enero en la San Juan que tuvo repercusiones en otras provincias del país y que llegó hasta Chile.

El fuerte terremoto en San Juan

El pasado 18 de enero, un terremoto de 6.8 grados de magnitud en la escala de Ritchter se produjo en la provincia de San Juan y llegó a sentirse en provincias vecinas y la Ciudad de Buenos Aires. Desde el Gobierno entregaron $247 millones a los 19 municipios afectados por el terremoto.

Según los datos informados por el Instituto Nacional de Previsión Sísmica (INPRES) el sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros y se produjo 54 kilómetros al sudoeste de San Juan, 112 kilómetros al Norte de Mendoza y 48 kilómetros al O de la localidad sanjuanina de Media Agua.

En las redes sociales, diversos usuarios reportaron cómo se sintió el temblor en sus provincias y varios apuntaron que llegó hasta la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.