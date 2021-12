Un grupo de antivacunas y antisemitas agredió a periodistas en una radio

Un grupo de antivacunas escrachó a Alejandro Bercovich a la salida de Radio con vos con insultos antisemitas.

Un grupo de militantes antivacunas agredió a periodistas en medio de su programa de radio. Los manifestantes desplegaron banderas con consignas contrarias al pase sanitario y agredieron con cánticos antisemitas al equipo del periodista Alejandro Bercovich a la salida de su ciclo radial.

Tanto el periodista como sus compañeros contaron y mostraron en sus redes sociales el accionar violento de este grupo que se quedó en la puerta de la emisora Radio Con Vos durante toda la duración del ciclo Pasaron cosas.

El anuncio de la obligatoriedad del pase sanitario por parte de los gobiernos nacionales generó mucho rechazo en los grupos antivacunas, que se muestran cada vez más violentos. El ejemplo más reciente y claro fue el que sufrieron este miércoles Alejandro Bercovich y su equipo de Pasaron cosas (Radio con vos). En diálogo con C5N, Bercovich relató que junto con sus compañeros empezaron a escuchar tambores y sirenas, y en ese momento notaron que había gente en la puerta de la radio.

"Al toque me doy cuenta que con el megáfono estaban gritando mi nombre, entonces digo 'wow, son oyentes, fans', y no eran, eran antivacunas que empezaron a gritar 'Bercovich, judíos, cómo puede ser que con ese apellido nos discrimines'", siguió el periodista. Si bien aseguró que en un principio había preferido evitarlos para no darle "identidad" a ese discurso, el grupo antivacunas se quedó hasta que terminó el programa y no los dejaban retirarse. Cuando llamaron a la policía, un oficial les contó que ya había ocurrido una experiencia similar hace solo unos días en el canal América.

Alejandro Bercovich y su equipo fueron agredidos este miércoles a la salida de su programa

Así como contó en medio del programa la situación que se estaba viviendo en la calle, el periodista ratificó sus dichos: "Estoy recontra a favor del pase sanitario". Los integrantes de Pasaron cosas finalmente lograron salir, aunque no sin antes recibir insultos antisemitas por parte del grupo de violentos. En un video que compartió Ángela Lerena en su cuenta de Twitter se puede ver a un hombre asegurarle a Tomás Eliaschev: "Ustedes van a ir todos colgados" y "Te salió el judío". Tanto Bercovich como Eliaschev se dirigieron a la comisaría de la zona para denunciar las amenazas antisemitas de esta persona, que fue identificada.

"Recién puedo salir sano y salvo de Radio con vos gracias a la solidaridad de amigos, colegas y del Sipreba. La patota antivacunas sigue ahí. Identificamos a tres que nos amenazaron y le dijeron a Tomas Eliaschev que nos iban a 'colgar por judíos'", tuiteó por su parte Alejandro Bercovich.