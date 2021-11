Murió Mauricio Maronna, histórico periodista político

Sufrió una falla cardíaca, tenía 57 años. Mauricio Maronna dejó un gran legado y un inmenso dolor entre sus seres queridos.

Su partida dejó un dolor profundo entre sus periodistas amigos y en el mundo de la política argentina. A sus 57 años, y producto de una falla cardíaca, murió Mauricio Maronna. Fue el jefe de la sección política del diario La Capital. A su vez, tuvo una gran experiencia en diferentes medios radiales, gráficos y televisivos.

Nacido en Teodelina, sur de Santa Fe, Mauricio Maronna arrancó su carrera en la radio de su ciudad y de allí se fue a Rosario para trabajar en Radio 2 junto a Juan Gerardo Mármora. En cuanto a su incursión en La Capital, Maronna comenzó allí en 1993 sumándose al equipo de noticias internacionales y de ahí a Política. En esta última sección asumió como jefe en el año 1998.

Hace pocos días, en Rosario3, Maronna había presentado su último libro y declaró: "Una de las cosas que me dijo es que no estudie periodismo. Después me lo dijo Osvaldo Soriano y tenían razón. Hoy creo que el periodismo escrito es como una cancha de paddle que cada vez se achica más. Eso no quiere decir que lo que viene sea mejor. Pero bueno, todo se termina. Es así".

Omar Perotti y el intendente de Rosario despidieron a Mauricio Maronna

Fueron varias las figuras que despidieron a Mauricio Maronna a través de las redes sociales. Tal fue el caso del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien escribió: "Despido con pesar a Mauricio Maronna, destacado columnista político del Diario La Capital de Rosario. Quiero enviarles mis más sentidas condolencias a sus familiares y allegados en este difícil momento".

Por su parte, el intendente de Rosario Pablo Javkin lamentó: "No se puede creer, querido Mauri. No recuerdo una semana desde que nos conocimos hace más de 30 años en la que no hayamos hablado de la vida, de libros, de política, claro, de nuestra querida lepra, del amor en todas y cada una de sus formas".