Reglas de etiqueta: qué es lo que debés saber

Las reglas de etiqueta son un elemento de buena educación y modales digno de tener en cuenta y conocer en profundidad. Puede que muchas de ellas sean un poco anticuadas, pero en determinados contextos resulta importante conocerlas.

Respetarlas a la hora de comer en una reunión social como en una de negocios, nos permitirán mejorar el trato con los demás. En este artículo te contamos sobre las reglas de etiqueta en detalle. Vamos a ver cómo se adaptan a diferentes situaciones y contextos.

¿Qué son las reglas de etiqueta?

Las reglas de etiqueta son un conjunto de protocolos de conducta. Hacen a un comportamiento socialmente aceptado de acuerdo a diferentes situaciones y contextos.

Las reglas de etiqueta hacen a un comportamiento socialmente aceptado.

Dependiendo del lugar y la situación en la que te encuentres, es aconsejable respetar diferentes normas o reglas de etiqueta. Estas permiten mantener un comportamiento adecuado a los protocolos de buenas costumbres.

Reglas de etiqueta para comer

Vale preguntarnos si realmente puede resultar escandaloso no saber qué cuchillo utilizar primero, o confundir una copa de agua con una de vino. La respuesta que dan los expertos en reglas de etiqueta y protocolos, en general sostienen que sí podrían resultar puntos muy cuestionables.

Antiguamente estas reglas eran mucho más exigentes. Es cierto que con el paso del tiempo se volvieron mucho más permeables.

En otras épocas, por ejemplo, en los restaurantes existían dos cartas para el menú: una para los hombres y otra para las mujeres. Esta última no mostraba el precio. ¡A este punto se suponía que era el hombre quien debía pagar la cuenta!

Afortunadamente, en los tiempos actuales, dictan otras normas. Pero es preciso destacar que hay reglas de etiqueta que tienen que ver con los buenos modales y no podés desconocerlas.

Te vamos a enumerar a continuación algunas de las principales. ¿Las conocés a todas?

Comer con la boca cerrada

Una regla básica, y que resulta obvia y de conocimiento general, es comer con la boca cerrada. Además, hay que hacerlo de manera lenta y suave y no hablar mientras lo estés haciendo.

Comer bocados pequeños es fundamental. Nadie tiene por qué tener que compartir su mesa con alguien que termina teniendo dificultades para masticar y tragar.

Tal vez la más básica de las reglas de etiqueta sea comer con la boca cerrada. Además, hay que hacerlo lentamente.

No está bien visto que en lugar de llevar el tenedor o la cuchara a la boca, te inclines hacia el plato. Mantener la postura en este aspecto es importante. Es un indicador de tu buena educación.

¿Cómo se agarra la copa?

Ya casi todos sabemos que las copas van hacia la derecha del plato. Sin embargo, hay varios puntos alrededor del servicio de bebidas que suelen inquietar a los comensales.

El protocolo tiene en cuenta también de qué modo debes tomar la copa. La forma correcta es tomarla del tallo. Sin embargo, existen oportunidades en que se puede tomar de la base, especialmente cuando se está tratando de descubrir los aromas del vino.

Colocar los restos de la comida en la parte superior del plato

Sigamos con las reglas de etiqueta que se deben mantener a la hora de comer. Una cosas que debés saber es que los restos de comida los tenés que colocar en la parte superior del plato.

Cuando ya sientas saciedad o simplemente decidas no comer más, lo que te sobró no va en cualquier lado. Se ubica en el sector superior.

Beber del mismo lugar de tu vaso

En primer lugar, como regla de oro, es fundamental no confundir tu vaso con el de otro de los participantes de la mesa. Beber cada uno de su vaso, no solo es una regla básica de etiqueta. También es importante por cuestiones de salud.

Un detalle no menor es que tomes tu vaso siempre bebiendo desde el mismo lugar… supongamos que alguien tiene los labios pintados, no es agradable ver en el vaso numerosas marcas, por citar un ejemplo.

¿Dónde se coloca la servilleta?

La servilleta siempre que no la estés utilizando debe posarse sobre el regazo. Si bien tienen como objetivo que puedas limpiarte, dejarla muy manchada no es lo adecuado. Debes intentar ensuciarla lo menos posible.

Si necesitás levantarte de la mesa por un instante, lo correcto es dejar la servilleta a la izquierda de tu plato o sobre tu silla.

No se chocan las copas

Otro punto crucial es el momento del brindis. Los especialistas confirman que el popular “chin chin”, no es lo que corresponde.

Según especialistas en protocolo, chocar las copas al brindar no es lo que corresponde.

Por el contrario, sin chocar las copas, debés levantarla un poco, acercarla dirigiendo la mirada hacia la persona con la que estás brindando. Aunque, para ser sinceros, admitamos que esta práctica no tiene el mismo folklore que el popular chin chin.

No levantar el menú de la mesa

Puede pasar que te tientes en retirar la carta de la mesa. Desde ya te contamos que el menú no debe levantarse. Tanto a la hora de servir como al concluir la comida, debe permanecer en la mesa.

Mantener el pan en el plato

Resulta muy común que el trozo de pan con el que acompañás tu comida, lo coloques a un costado del plato. Sin embargo las normas indican que debés mantenerlo dentro del mismo.

Mantener limpio el borde de los platos

Desparramar la comida por todo el plato no está bien visto. Es fundamental que la mantengas en el centro. Desde allí vas comiendo. Procurá mantener los bordes del plato limpios.

¿En qué orden se usan los cubiertos y copas?

Cuando te invitan a participar de una comida y te encontrás con triple cubiertos, es muy probable que te preguntes con cuál debés empezar a comer. Te contamos cuál es la regla de etiqueta para recordar en ese momento. Los cubiertos se empiezan a utilizar de afuera hacia dentro

Otro desafío es reconocer la copa con la que debés tomar cada tipo de bebida. En el ámbito de los restaurantes aseguran que esta es una confusión bastante frecuente. Te contamos que la copa de vino es siempre la ubicada a la derecha.

No avisar cuando se va al baño

No debes levantarte de la mesa si no ha terminado todo el mundo de comer. En caso de urgencia, excusate y pedí perdón. No abandones la mesa sin decir nada. Pero si es una necesidad imperiosa, no debes decir que el motivo es ir al baño.

Recordá que estás compartiendo una comida. Resguardar esos comentarios será sin duda lo más apropiado que podés hacer. Es decir, solo te excusás y pedís las disculpas correspondientes.

Uso del celular

Sin duda la aparición del celular presentó, desde un comienzo, un nuevo desafío para las reglas de etiqueta. ¿Cómo y cuándo corresponde usarlo?

La respuesta es simple: utilizar el celular en la mesa es una gran falta de respeto.

En el caso de una urgencia, lo adecuado es llevarlo en un bolso o un bolsillo y en modo vibración. Corresponde solicitar permiso y responder la llamada fuera de la mesa.

Nadie quiere sentir que su compañía y su conversación pasan inadvertidas ante un llamado irrelevante o un mensaje de Whatsapp.

Utilizar el celular en una mesa, atenta contra las buenas costumbres y reglas de etiqueta

Reglas de etiqueta para los negocios

Puede que la hora del almuerzo y cena no te estresen particularmente por cuestión de protocolo. Si ese es el caso: ¡te felicitamos!

Sin embargo, las reglas de etiqueta no afectan solo el ámbito de lo gastronómico. A continuación te compartimos algunas reglas de etiqueta que tenés que tener en cuenta para las reuniones de trabajo o de negocios.

La puntualidad

Es importante conocer las limitaciones de tiempo que tienen los participantes en una reunión. Retrasar el comienzo o el final pautado de una reunión puede implicar que los presentes se vean forzados a retrasarse en otras actividades.

Es tan importante la puntualidad que puede ser causal de despido. O bien el fracaso anticipado de una negociación.

Vestuario adecuado

Es importante conocer el código de vestuario de la empresa con la que nos estamos vinculando. Así, podremos presentarnos en la reunión vestidos de modo acorde a los mismos.

Si causamos una mala impresión de entrada, vamos a empezar con el pie izquierdo en esa reunión.

Los buenos modales y la buena educación

Nada justifica dejar de lado los buenos modales a la hora de participar de una reunión. Es preciso saludar correctamente, presentarse, iniciar o seguir una conversación y también despedirse respetuosamente.

Preparación: llevar la “lección” bien aprendida

La falta de preparación para una reunión puede ser la sentencia de un mal resultado e incluso de no obtener una buena negociación. Incluso la falta de preparación es una forma de desconsideración hacia los demás, por lo cual puede considerarse una falta de respeto.

Saber hablar y saber escuchar

A la hora de exponer un tema, realizar una presentación o dar un discurso es imprescindible tener poder de síntesis. No gesticular de modo exagerado y vocalizar bien es un plus necesario. A la hora que le toque exponer a otra persona, escuchar con atención es más que importante.

Organización: no se deja nada al azar

Si además de la reunión, se llevarán a cabo otras actividades tales como una comida o visitas a otros sitios, es fundamental tener todo organizado.

Por ejemplo, pensemos en el caso de una comida de trabajo. Es importante que quien organice se encargue de que no falte comida ni bebida en cantidades justas y necesarias y tener previsto quién, cómo y cuándo serán servidos.

Del mismo modo, si fuese que se va a concretar una visita a una fábrica, también habría cuestiones a tener en cuenta. Por ejemplo, anticipar la ropa y todos los elementos que la situación requieran.

Saber estar: el buen comportamiento general

Al llegar a una reunión de trabajo o de negocios hay que aguardar que tomen asiento primero los anfitriones o bien que nos inviten a tomar asiento. Las manos siempre deben estar por encima de la mesa. Preferentemente hay que evitar cruzar las piernas, a la vez que mantener una postura erguida.

Prestar atención

Estar atento a las exposiciones de los demás y prestar la debida atención. Esto no solo permitirá mejores resultados de la reunión, sino que estaremos cumpliendo con normas de buena educación.

No ser chismoso

A la hora de entablar conversaciones con los demás miembros del encuentro es fundamental cuidar el contenido de lo que hables. Lo que comentes debe ser acorde a las buenas costumbres.

Evitá hablar la intimidad de las otras personas. Indagar en sus cosas privadas o contar un chisme es rasgo de mala educación.

No presumir logros

A mucha gente le encanta hablar de sí mismo e incluso ser autorreferencial todo el tiempo. Sin embargo, contribuir a que las conversaciones fluyan de manera amena habla mejor de vos que tus logros.

Saber escuchar y realizar preguntas no comprometedoras son reglas de oro. Del mismo modo, cuando te toque hablar a vos, lo que menos debes hacer es buscar llamar la atención. Mucho menos presumir de tus logros.

Conclusión

Las normas de etiqueta jamás han pasado de moda. Solamente han sido adaptadas a los tiempos actuales. Saber cómo comportarse en una comida o reconocer qué cubiertos debes utilizar en cada momento son algunas de estas normas esenciales.

También deben tenerse en cuenta a la hora de las reuniones de negocios: la puntualidad, la presencia y los buenos modales podrán ser las causas de un resultado exitoso o frustrante.

