El 85% de personas con síndrome de Down está fuera del mercado laboral

Organizaciones denuncian que el 17% de niños y niñas con síndrome de Down de entre 3 y 16 años no ingresó al sistema educativo.

En el marco del Día Mundial del síndrome de Down, que se celebra el 21 de marzo, distintas organizaciones advierten sobre la necesidad de hacer efectivos los derechos de esta población debido a que el 85% está fuera del mercado laboral y el 17% de niños y adolescentes están fuera del sistema educativo.

"Debemos avanzar en la efectivización de los derechos de niñas, niños y adolescentes con síndrome de Down", dijo Walter Martello, integrante de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires denunciando que "el 85% de las personas que poseen síndrome de Down están fuera del mercado laboral". Martello precisó, además, que el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) que tiene a su cargo, se sumó a la campaña internacional que se destaca con el hashtag "#InclusiónSignifica.

"Es necesario que el Estado mejore su base de datos y de estadísticas de las personas con síndrome de Down para poder diseñar políticas públicas que apunten a la plena inclusión", opinó sobre la campaña cuyo objetivo apunta a "fortalecer, abogar y reivindicar la igualdad de derechos para las personas con síndrome de Down". Si bien ha habido avances en los últimas dos décadas respecto al reconocimiento de derechos, aún queda "mucho por hacer", agregó.

En esa línea, desde la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) reforzaron que el 66% de personas con síndrome de Down no cuenta con formación para el empleo y que el 93% de quienes si están preparados, no logran acceder al mercado laboral.

El 17% de las personas con síndrome de Down no ingresó al sistema educativo

Asdra también reveló que el 43% de las personas con síndrome de Down mayores de 12 años aun no ingresó al secundario, mientras que el 17% de entre 3 y 16 años está fuera del sistema educativo.



Esta encuesta, realizada por la entidad conformada por padres, familiares y personas con esa condición, oficia de base de datos dinámica de personas con síndrome de Down del país, que recolecta, actualiza y clasifica toda su información. "Nuestro objetivo es desarrollar estadísticas y visibilizar las problemáticas que atraviesa esta población, para generar demandas en tiempo real dirigidas a los organismos responsables de resolverlas", explicaron desde Asdra.



Para ello, Asdra implementó una página web en la que las familias pueden ingresar sus datos de forma voluntaria y hasta el día de la fecha sumaron información de 2.850 personas con esa condición genética de distintas zonas de todo el país.



Con los datos volcados en al web www.sindromedenumeros.com, los resultados provisorios "dan cuenta de una grave situación" para el colectivo que se estima alcanza a más de 12.000 personas, y que según datos del Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) son 1.063 los niños y niñas con Síndrome de Down (SD) que nacen por día en la Argentina.



Al analizar los datos de población, Asdra informó que del total de las 2.850 personas, el 53% son mujeres y el 47% varones; y que dentro de los rangos etarios se distribuyen entre 0 y 17 años, un 68%; de 18 a 24 años, un 13,6%; entre 25 a 34 años, un 10,3% y + de 35 años, un 8,1 por ciento.



En cuanto al análisis educativo, los datos que surgieron son que el 48% de las personas registradas, mayores de 12 años, todavía no ingresaron al secundario, que el 17% de entre 3 y 16 años ni siquiera ingresaron al sistema educativo, y que sólo el 3% alcanzan un nivel terciario o universitario.