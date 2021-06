San Juan planea terminar de vacunar a los docentes para regresar a las aulas

El gobernador de San Juan aseguró que el objetivo de la provincia esta semana es finalizar con la inoculación al equipo educativo, para retornar a la presencialidad el lunes 7 de junio. Detalles de la situación epidemiológica.

Habiendo superado los casos esperados en las proyecciones de hace 13 meses atrás, la provincia de San Juan se prepara para una nueva etapa en la educación. El levantamiento de las restricciones tras el confinamiento obligó a ajustar protocolos en todas las áreas, pero la situación no permitió el regreso a las aulas presenciales. Sin embargo, el objetivo de la provincia es lograr el regreso a la presencialidad ya sea, de manera “administrada” o “cuidada”.

El aumento exponencial de casos de covid-19 hizo que la provincia cuyana, en un mes, elevara en más del 40% los casos que tuvo en total, a lo largo de la pandemia. Esto se debe al ingreso de las variantes Manaos, Reino Unido y Andina, que hicieron estragos en el sistema, acelerando los contagios y elevando el número de muertos diarios.

Esta situación no fue ajena en el ámbito de la educación, que vio incrementado en un 44.44% los contagios en niños de 0 a 9 años y en un 41.9%, los casos en chicos de 10 a 19 años. Atendiendo a esta realidad y divisando la problemática a nivel país, se definió no volver a las aulas hasta que se cumplan dos objetivos: se bajen los casos y se vacune a la totalidad de la población docente.

En San Juan hay 18.668 docentes y 2.426 no docentes. De este número, un 95% ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, mientras que el 55% tiene aplicada la segunda dosis. Según anunció este lunes Uñac, a lo largo de la semana se convocará a los maestros y profesores que aún no recibieron las dosis para que completen su calendario y de esta manera, llegar a la inmunización de la población educativa.



Entonces, sólo quedaría definir si se vuelve a la presencialidad cuidada (que es la situación anterior al confinamiento) o a la administrada (pensada antes del confinamiento de 9 días, ante la suba de casos). La P.C. consiste en que los chicos asistan a las aulas en burbujas de no más de 15 alumnos por curso y lo hagan de manera semanal intercalando con los grupos formados (de acuerdo a la cantidad de alumnos); en tanto, la P.A. consiste en la asistencia a las aulas sólo de los alumnos de los primeros y sextos años de la primaria y la secundaria. Esto se definirá antes del 7 de junio.

San Juan superó el peor pronóstico que tuvo

En abril de 2020, la provincia sanjuanina preparó una estadística de la cantidad de contagios, internaciones, personas graves y fallecidas que podría tener. Aunque en aquel momento las cifras se tornaron escandalosas, 13 meses después la realidad las superó.

En aquel entonces, se esperaba alcanzar los 40.000 contagios, cifra que superó el sábado pasado, con un promedio de 650 casos diarios. También, esperaba un total de 500 personas graves con internación y 400 fallecidos, pero lamentablemente, a esta altura de la pandemia, el número de muertes pasó los 700, con miles de internados que en su momento estuvieron graves.

La víctima más pequeña que se llevó la pandemia fue un niño de 8 años, quien perdió la vida esta semana por comorbilidades. Su situación fue demasiado complicada y su cuerpo se hizo irreversible.



Actualmente el promedio de personas que ocupan las terapias intensivas rondan los 130 diarios. En porcentaje de camas ocupadas, en el área crítica se acerca al 90%