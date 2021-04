Luego de la medida que anunció Alberto Fernández hubo diferentes dudas sobre cómo será la implementación de diferentes protocolos y distintas actividades que van a quedar vedadas o restringidas a partir del viernes con el inicio de las nuevas restricciones para contener la segunda ola de coronavirus. En ese sentido, un par de horas después, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, hizo un detalle de lo que se puede hacer o no.

Entre las medidas que anunció el Gobierno, en las zonas del país donde hay mayor riesgo epidemiológico y sanitario, se tomarán diferentes restricciones que es la suspensión de actividades sociales en domicilios particulares, suspensión de reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas. También estarán suspendidas las actividades de casinos, bingos, discotecas o cualquier salón de fiestas y, por otro lado, habrá un cierre de bares y restaurantes a partir de las 23.

Más allá de estas medidas y de estas restricciones, se generaron diferentes dudas sobre la situación y lo que ello conlleva. En charla con TN, en A dos Voces, Santiago Cafiero detalló aun más cuales son las actividades que no se pueden realizar y dio más detalles sobre quienes se ven afectados a las medidas.

¿Puedo ir a correr, al gimnasio o hacer una actividad deportiva en un lugar cerrado?

En charla con TN, Santiago Cafiero aseguró que, en los lugares donde el riesgo epidemiológico es alto -ese lugar se va a poder ver en el ministerio de Salud- hay diferentes actividades que están prohibidas. Por ejemplo, poder ir a correr entre las 6 AM y las 00 está permitido. Por otro, lado los gimnasios están permitidos, siempre y cuando haya una ventilación y protocolos con un "aforo del 30%". Es decir, solo el 30% de la gente puede ingresar.

Con respecto a las actividades deportivas, Cafiero explicó que las actividades deportivas al aire libre que no superen las 20 personas se pueden realizar. Mientras que, en lugares cerrados, no se podrá hacer si superan las 10 personas. Es decir: fútbol 5, básquet o vóley que no sea una actividad "de primera, profesional" no se puede realizar. Por otro lado, las ligas profesionales de Básquet o Vóley (qué actualmente se están jugando) seguirán su curso bajo los protocolos del ministerio de Salud. Asimismo, el automovilismo también está permitido.

¿Las empleadas domésticas pueden usar el transporte público?

Si, el personal doméstico está autorizado para usar el transporte.

¿Puede haber recitales al aire libre? ¿Se puede ir plazas?

No, los recitales al aire libre están prohibidos porque hay una conglomeración de mas de 20 personas al aire libre. Por l lado de las plazas, estos espacios están abiertos completamente exceptuando desde las 00 a las 6 de la mañana que, por supuesto, la circulación está prohibida.

¿Se puede visitar a los padres y hacer reuniones?

Santiago Cafiero explicó que "no se pueden hacer reuniones familiares por tres semanas" sin embargo, si un "padre o un hijo necesita una asistencia, o hay una causa de fuerza mayor se puede ir. También si son padres separados".

¿Se puede ir a misa o al templo?

Bajo la misma premisa que los gimnasios, en los lugares donde el semáforo epidemiológico lo permita, en ambos lados se puede ir con protocolos y, al igual que en los gimnasios, con un aforo de un 30%.